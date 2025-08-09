Лентяями, как и трудоголиками, не рождаются. Лень в разных ее проявлениях чаще всего оказывается защитной стратегией. А трудоголики боятся сойти с наезженной колеи и несутся все быстрее. При этом лентяи чаще добиваются лучших результатов.

Несколько причин лени

Чувство лени может возникать в связи с рутинными, навязанными задачами, которые неинтересно выполнять, сказала доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии Новосибирского госуниверситета Елена Дорошева «Науке в Сибири» .

Вариант такой лени — прокрастинация, отсрочка выполнения задачи. В психологии ее называют внутриличностным конфликтом между «надо» и «хочу».

Другой внутриличностный конфликт можно описать, как «очень хочется, но при этом колется». В качестве невидимых препятствий для дела может быть боязнь ошибиться и получить негативную реакцию окружающих. Чтобы не сталкиваться с ней, человек бездействует.

Еще один вариант лени связан с отсутствием энергии, если человек плохо себя чувствует. Когда у организма мало ресурсов, он старается себя беречь. Чем хуже человек себя ощущает, тем меньше задач он способен выполнять, поэтому откладывает их.

Также ленятся люди с «навыком лени». Часто это те, кто воспитывался гиперопекающими родителями. Если деятельному ребенку не дают делать то, что он хочет, то ребенок к этому привыкает. Он также замечает, что его потребности удовлетворяются извне, и уже не стремится к действию. Такую привычку тяжело перебороть во взрослом возрасте, считает Дорошева.

Продуктивная лень на работе

Лень может носить энергосберегающий характер. Опытные коллеги учат новичка: будешь делать все, что велят — получишь больше работы за ту же зарплату. Лень также может стать защитной реакцией от социальной нагрузки.

Лень выступает стимулом для творческого процесса. Если работа тяжелая или состоит из большого числа задач, то человек начинает придумывать, как сделать проще и быстрее, как работу автоматизировать. Такая лень приводит к экономии энергии, но другим способом.

По утверждению психологов, лентяи часто достигают в жизни и карьере больших результатов, чем трудоголики. Поскольку они ищут пути к цели с наименьшими затратами, занимаются расстановкой приоритетов и гораздо меньше подвержены стрессам. Правда, при условии, что эти лентяи умные.

А у родителей-лентяев чаще всего вырастают более пробивные и самостоятельные дети. Мама и папа не стараются все делать за них и во всем помогать, и дети быстрее осваиваются в жизни и находят то, что им интересно.

Трудоголизм надо лечить?

Трудоголиками становятся по разным причинам, например, если человек увлекается интересными для него задачами и это его подпитывает, считает психолог Елена Лосева.

Однако нередко причины кроются в психологической несостоятельности, страхах. Например, причиной неуемной трудовой энергии может стать желание добиться признания коллег, их восхищения и даже любви. Добившись цели трудоголик боится ее потерять и продолжает усиленно работать, сказала эксперт журналу «Кинжал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В каких профессиях трудоголиков больше

Причина трудоголизма может быть в том, что человек не может разрешить себе (или не умеет) получать удовольствие по-другому. Иногда трудоголизм — это способ манипулировать окружающими, чаще всего семьей.

Человек изматывает себя на работе, чтобы привлечь внимание, чтобы его пожалели, сняли с него какие-то обязательства. Так он добивается любви и заботы. В представлении такого человека любовь — это жалость, а чтобы ее получить — нужно пострадать.

В итоге трудоголизм становится ловушкой, когда человек боится сойти с наезженной колеи, но чтобы удерживаться на ней, требуется все больше усилий.

Или банальные причины. Стимулом к приложению максимальных усилий могут стать деньги — их необходимо заработать столько, чтобы хватало на все — квартиру, автомобиль, личного водителя и многое другое.

Психолог отмечает, что если человек много работает, потому что у него ипотека, автокредит и семья, то он не трудоголик. Просто он пытается избежать нищеты и бросит две из трех работ, когда угроза минует.