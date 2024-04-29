Кризис случается вне зависимости от возраста. Есть три способа, которые помогут встряхнутся и задать новый вектор для счастливой и наполненной жизни.

Когда пора наводить порядок в своей жизни? Если пропал интерес к работе и личной жизни, общение и хобби перестали приносить радость, а будущее кажется темным и беспросветным — это признаки того, что пора что-то менять.

Психолог Марк Бартон описал три основных способа, которые помогут навести порядок в жизни: сначала сменить окружение, затем избавиться от дофаминовой зависимости и, наконец, поставить цели и идти к их достижению.

Окружение

Первое, с чем нужно разобраться, — окружение. Иногда мы просто не замечаем, что круг общения действует разрушительно. «Можете представить себя в красивом белом платье, заходите в свинарник, где очень много испражнений, грязи, мусора. Можете вы там оставаться в чистом состоянии? Конечно, нет», — поясняет психолог.

Разрушительное окружение — это, например, деградирующие друзья и подруги, которые постоянно сплетничают, жалуются на жизнь, безденежье, своих жен и мужей: «Находясь среди таких людей, надеяться, что произойдут какие-то перемены к лучшему, мы, конечно же не можем».

Если речь идет о близких людях, родственниках, то здесь не обязательно полностью разрывать связь. Нужно выбрать удобную форму взаимодействия, минимизирую разрушительное общение. Например, поздравлять с праздниками и изредка встречаться.

Еще люди часто бессознательно окружают себя несчастливыми людьми, чтобы, ощущая свою значимость, приходить им на помощь, быть для них нужным, востребованным. И на их фоне чувствовать себя уверенно.

Безусловно, рядом людьми, которые уступают в развитии, интеллекте, очень многим людям комфортно, так как чувствуются превосходство. И оказаться в кругу более умных и успешных людей становится страшно — потребуется самому становиться лучше и главное — признать, что есть люди, которые тебя превосходят.

Но это правильный путь. «Когда окружаем себя людьми, которые превосходят нас в чем-то, у нас открываются способности к росту, где-то даже зависть становится внутренним мотивационным инструментом превзойти этого человека в достижениях, и это абсолютно нормально», — отмечает эксперт.

Дофаминовая зависимость

Мир погрузил людей в дофаминовую зависимость, которая не дает сдвинуться с мертвой точки. Например, человек в смартфоне листает ленту соцсетей, видит красивых людей, красивые места, творчество, богатство. Такой контент провоцирует выделение дофамина, то есть доставляет удовольствие. К дофаминовой зависимости также относятся музыка, фильмы, сериалы, клипы.

Таким образом, люди накачивают себя дофамином в виртуальном мире. Но, когда взаимодействуем в реальном мире с другими людьми или даже с самим собой, то сталкиваемся с «откатом» или «ломкой» — дофамин резко понижается, появляется состояние дискомфорта.

Человек становится недоволен своей реальной жизнью, и чтобы этого недовольства избежать, он опять переключается на виртуальный мир: на жизнь других людей, визуализацию.

Задача, которую нужно решить на пути наведения порядка в жизни, — определить перечень информационных зависимостей, с которыми сталкиваемся каждый день. А затем постепенно отказаться от них.

Если отказаться от всего и сразу, жизнь не наладится, наоборот, начнется ломка и апатия, которая не позволит делать ничего, кроме как страдать и жалеть себя.

«Как только вы приведете информационное поле вокруг себя в норму, вы поймете, как здорово у вас восстанавливается энергоресурс, как появляются мотивационные инструменты, внутренняя мотивация начинает расти», — подытожил психолог.

Цели

Для порядка в жизни необходимы цели. На основании поставленных целей нужно прописать план их достижения, внедрив новые действия в ежедневные привычки.

Многим сложно не то что начать достигать целей, а даже поставить их. Мешают лень и бессилие. Кроме этого, люди начинают искать «виртуальные костыли» — это оправдания для бездействия.

Например, человек со сломанной ногой. Ему все двери открывают, помогают перемещаться, носят апельсины... И в какой-то момент он начинает чувствовать преимущество жизни со сломанной ногой — по отношению к нему все лояльны. А как только нога заживает, он обнаруживает, что теперь нужно самому открывать дверь, бороться за жизнь, зарабатывать, никто больше место в транспорте не уступит.

Также и у нас. Когда ставим какие-то цели, наша психика начинает отыскивать состояния, на которые можно опереться как на костыли. И говорим, что не можем быть успешными потому, что дети. Потому, что нет связей. Не можем быть счастливыми из-за мужа абьюзера и т.д.

По словам Бартона, основная задача при постановке целей — уходить от навязчивой инфантильности («я не могу», «у меня не получится»).

И здесь возвращаемся к окружению. Один из самых эффективных способов двинуться к своей цели — взаимодействие с теми людьми, которые уже достигли того, к чему мы стремимся.

«Уверяю, большая часть людей, добившихся успеха, поделятся своим опытом. Потому что это интересно, где-то даже льстит», — отмечает психолог. Здесь главное — перешагнуть через внутреннюю гордыню и обратиться за советом, помощью.