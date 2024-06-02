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Перечислены профессии с наибольшим числом трудоголиков

Источник:
«Известия»
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Каждый третий россиянин (32%) относит себя к категории трудоголиков, говорится в совместном исследовании «Сбер Еаптеки» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

На первом месте по количеству трудоголиков оказались бухгалтеры и финансовые работники, среди них трудоголиками себя считают 46%, на втором месте HR-специалисты — 40% трудоголиков, на третьем месте юристы, в этой среде трудоголиками себя ощущают 39%, приводят «Известия» результаты опроса.

Далее идут логисты (34%) и IT-специалисты (31%), относительно немного трудоголиков оказалось среди специалистов в области маркетинга, рекламы и PR — только четверть представителей отрасли (25%). Меньше всего трудоголиков в сфере науки и образовательного кластера — лишь 14%.

По данным опроса, 41% работников сталкивались с проявлениями трудоголизма во время подготовки проекта или важного отчета, 22% — вследствие давления со стороны руководства. Почти столько же (23%) отметили, что страдали трудоголизмом только в начале карьеры. 10% ощущали симптомы трудоголизма перед крупным повышением.

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Экономика #Рынок труда
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