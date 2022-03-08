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Женщинам нельзя: самые странные запреты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Права женщин очень сильно разнятся — от запрета выходить из дома без мужчины до возможности стать президентом или завести много мужей. Как и почему отличаются возможности женщин в разных уголках мира?

Марширующие женщины в Нью-Йорке 8 марта 1857 года боролись против низкой оплаты труда и нечеловеческих условий жизни. Кроме требования повысить зарплату, они призывали власти предоставить им равные с мужчинами права. Но спустя 165 лет в мире еще во многих странах действует множество ограничений и запретов для женщин.

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Согласно докладу о гендерном неравенстве 2021 года на Всемирном экономическом форуме, Исландия — самая гендерно равноправная страна в мире. Также в десятке Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия, Швеция, Руанда, Литва, Ирландия. Россия находится на 81 месте из 156 стран. В самом конце списка — Йемен и Кувейт.

Политические права считаются важнейшими для женщин. Первой в мире женщиной-президентом была Исабель Перон, вступившая в должность главы Аргентины в 1974 году, после смерти супруга-президента. Она в тот момент занимала пост вице-президента.

С 1960 по 2021 год 58 стран периодически возглавляли женщины. За последние 50 лет в 13 странах было более одной женщины-лидера. Между тем, в 119 странах мира женщины никогда не избирались на руководящие посты.

Еще одна важная сфера — равные права в труде. Например, в Германии женщины могут работать кем угодно, а в России женщинам не доступны 100 специальностей. Так, только в 2022 году россиянкам разрешили работать авиационными механиками.

Законы, не позволяющие женщинам выполнять некоторые виды работ, действуют в 104 из 189 стран.

Многомужество разрешено официально только в Непале и Тибетской автономии, расположенной на территории Китая. Но такие случаи встречаются в Индии, на Шри-Ланке, в Полинезии и Нигерии.

Но сложно отнести это явление к расширенным женским правам, скорее оно связано с экономическими причинами. Женщина выходит замуж чаще всего за родных братьев, что позволяет сохранить землю и имущество за одной семьей . Собственность в таких регионах передается от отцов к сыновьям поколениями.

Самые странные запреты

В 32 странах мира женщины не имеют права обратиться за получением паспорта без разрешения мужа. В Египте и еще 16 странах мира есть закон, который грозит супруге лишением финансовой поддержки мужа за выход из дома в одиночестве и без разрешения, за исключением случаев, «предусмотренных законом или местными обычаями».

Есть и более суровые запреты, например, они были при прошлом правлении «Талибана» (признан террористической организацией на территории РФ). Женщинам нельзя было краситься, говорить и смеяться при чужих людях, работать они могли только врачами.

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Во многих странах женщины не могут заниматься спортом, учиться и выходить из дома без супруга или родственника-мужчины. 

В Мали женщина получает вдвое меньше наследства, чем мужчина. В Мали также действует закон, согласно которому мужчина имеет право на всю собственность жены, даже если у пары есть брачный контракт, в котором указано, что каждый сохраняет права только на свое имущество.

Также в этой стране, чтобы развестись, женщина должна заплатить серьезную для тех мест сумму — 60 долларов, а мужчина не должен платить при подаче заявления.

В Северной Корее женщины не могут ездить на велосипеде, в том числе и в качестве пассажиров. Если раньше женщин, как правило, только штрафовали на сумму до пяти тысяч вон, то теперь стали конфисковывать велосипеды.

Поездки на велосипеде запретил указ Ким Чен Ира в 1990-х годах после того, как в Пхеньяне дочь одного из высокопоставленных чиновников на велосипеде попала под машину и погибла. СМИ КНДР писали, что езда представительниц прекрасного пола на велосипедах «противоречит нормам социалистической морали».

В городе Ла-Пас в Боливии замужним женщинам разрешается выпивать в публичном месте лишь один бокал вина. Иначе они могут начать флиртовать. И с нарушившей запрет женщиной супруг имеет право развестись.

Нельзя маскировать грудь под одеждой в Монголии. Необходимость в таком законе связано с историей. Когда местные жители страдали от захватчиков, вражеские лазутчики часто переодевались в целях маскировки в женские костюмы.

Много запретов в отношении женщин есть и в США. Это связано с прецедентным правом, когда определенные происшествия и судебные решения становились правилом, которое действует только в пределах одного штата.

Так, в штате Вермонт женщинам необходимо получить письменное разрешение от мужей, чтобы носить вставные зубы. В Дэлавере женщинам запрещено предлагать брак мужчинам.

В штате Кливленд женщинам нельзя носить лакированные туфли, там считают, что в отражении блестящей обуви мужчины могут рассматривать дамское нижнее белье.

Закон во Флориде запрещает незамужним, разведенным или овдовевшим женщинам прыгать с парашютом по воскресеньям. Нарушительницам грозит штраф или даже тюремное заключение.

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