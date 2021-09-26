Секреты контрацепции: заблуждения, которые грозят беременностью

Несмотря на растущее разнообразие способов контрацепции, количество незапланированных беременностей не снижается. Врачи объясняют это феноменом доверия к мифам и заблуждениям, и как следствие, использованием «народных» способов предохранения. Какие распространенные мнения о безопасном сексе ложные?

26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции. Его цель — снижение числа нежелательных беременностей. Согласно оценке специалистов Института Гуттмахера, примерно 40% всех беременностей в мире можно отнести к незапланированным. Во многом это связано с ошибочными знаниями о контрацепции.

Так, согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян до 60 лет считают свои знания о современных методах контрацепции достаточными (62%), в недостатке знаний признается меньше трети (29%) респондентов.

Самый распространенный способ контрацепции среди россиян – презерватив, его используют 52% опрошенных. Гормональными препаратами пользуются 21% пар, а 12% считают, что защититься от нежелательной беременности помогает прерывание полового акта. При этом 9% уверены, что предохраняться вредно для здоровья, 5% не могут подобрать подходящий метод, а 4% полностью доверяют партнеру.

Календарный способ — самый древний

Многие уверены, что достаточно высчитывать «опасные» дни — овуляцию, не заниматься сексом в это время и беременность не наступит. Этот метод один из древнейших, но не самый надежный. По данным медиков, эффективность календарного способа контрацепции составляет около 75%.

«Это связано с тем, что сроки овуляции, а значит и продолжительность цикла в целом, у многих женщин не стабильны. На них оказывают влияние множество факторов – психологическое состояние женщины, наличие стрессовых ситуаций, перенесенные инфекционные заболевания, прием лекарственных препаратов и многие другие», — поясняет врач-акушер-гинеколог сети клиник «Здравица» Инесса Ковинько.

По ее словам, точный расчет «безопасных» дней, даже при регулярном менструальном цикле, маловероятен. Так, многие думают, что среди безопасных дней будет менструация. Но это начало цикла, до овуляции есть еще время, и в это время возможно зачатие.

«Половая жизнь во время менструации может привести к возникновению или обострению воспалительных заболеваний половых путей женщины, поэтому занятия сексом во время менструации абсолютно не рекомендованы», — добавляет врач.

Как работают народные методы

Народные средства — спринцевание или введение во влагалище различных растворов или долек лимона после секса — можно отнести к химическим методам контрацепции. Теоретически, эти средства должны снижать активность или убивать сперматозоидов.

«На практике же, даже спермициды, созданные на фармпроизводствах, справляются со своей задачей только в 60-70% и обычно рекомендуются к использованию в сочетании с барьерными методами контрацепции (презерватив)», — комментирует Ковинько.

Кроме того, подобные вещества, вводимые во влагалище, могут вызвать ожог и аллергическую реакцию, а при постоянном использовании неизбежно нарушают микрофлору женских половых путей.

Прерванный половой акт — вредный миф

Прерванный половой акт как способ контрацепции является самым простым, и поэтому самым популярным у мужчин. Но, по утверждению врачей, это совершенно не исключает наступление беременности, не защищает партнеров от инфекций, а также физиологически опасно для женского здоровья.

«Лишь в 70% случаев партнеры застрахованы от попадания сперматозоидов во влагалище, а риск попадания небольшого количества остается высоким», — — говорит гинеколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Гаврилов.

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Во время полового акта выделяется не только сперма, но и другие биологические жидкости. И отдельные сперматозоиды могут находиться в них, и таким образом попадать во влагалище женщины еще до семяизвержения.

Кроме того, отмечает врач, прерванный половой акт может способствовать «развитию определенных органических нарушений половой системы у женщин и привести к варикозному расширению вен промежности».

При климаксе надо предохраняться

«Наступление климакса можно констатировать только спустя один год после последней менструации. С этого момента действительно необходимости в контрацепции нет», — поясняет гинеколог Ковинько.

При сохраненном менструальном цикле, в том числе при нерегулярных менструациях у женщин старшего возраста спонтанные овуляции могут быть, поэтому беременность вполне вероятна.

Молодым не ставят внутриматочные спирали

Внутриматочные средства (ВМК) действительно нежелательно использовать нерожавшим. По ряду причин. В том числе потому, что спираль нужно ставить на продолжительный срок, не рекомендуется удалять раньше времени (обычно пять лет), а также не рекомендуется беременеть в течение года-двух после удаления внутриматочного контрацептива.

Дело в том, что установка внутриматочного контрацептива — это стресс для организма, и требуется от трех до шести месяцев на перестройку и адаптацию органов репродуктивной системы. Также организму нужно время на перестройку после удаления спирали. Устраивать такие стрессы часто — нежелательно, как и беременеть в период, когда организм еще не вернулся к прежнему функционированию.

Кроме того, ВМК — это некоторый риск внематочных беременностей, что грозит хирургическим вмешательством и, как следствие, нарушением репродуктивной функции. Также спираль повышает риск проникновения инфекции в полость матки (по усикам, которые находятся в шейке матки). Последствия инфекции могут быть самыми разными, вплоть до бесплодия. Юным девушкам, у которых еще нет детей, лучше такой риск исключить, даже если он минимальный.

Таким образом, спирали подходят женщинам, которые закончили свою репродуктивную функцию, тем, кто имеет постоянных партнеров и не рискует заразиться половыми инфекциями, и тем, кто в ближайшие семь лет не собирается рожать. Абсолютного запрета ставить ВМК нерожавшим нет, но с учетом всех факторов и рисков, медики это не советуют.

Женщина не забеременеет в позе сверху

Некоторые считают, что в позе, когда девушка сверху, трудно забеременеть, так как сперма якобы вытекает из влагалища. Это еще одно распространенное заблуждение.

«Для наступления беременности поза женщины во время полового акта не имеет значения. Движение сперматозоидов по половым путям женщины является самостоятельным и осуществляется против движения жидкости», — говорит гинеколог Ковинько.

Презерватив — самый надежный метод

Презерватив — действительно надежно, эффективность этого метода контрацепции достигает 95%, но при соблюдении ряда правил.

Так, в частности эффективность презерватива напрямую зависит от качества используемого латекса при его производстве, обращает внимание гинеколог. Поэтому лучше запасаться презервативами в надежных местах и выбирать проверенные марки.

А после стараться самому не повредить изделие. Такое может произойти, например, при использовании смазок, не предназначенных для полового акта. Или при хранении презервативов в кошельке, в сумочке, где от частого соприкосновения с другими предметами упаковка и сами презервативы могут получить микроповреждения.

Важно помнить, что презерватив эффективен только при использовании от начала и до конца полового акта, так как небольшое количество сперматозоидов может выделяться до эякуляции. Использование презерватива только в конце полового акта по эффективности сравнимо с прерванным половым актом — не более 60-70%.

У некоторых мужчин латекс может вызывать аллергию, в этом случае гинеколог советует попробовать полиуретановые средства контрацепции. Но ни в коем случае не решать проблему уменьшением времени использования презерватива.

Врач подчеркнула очевидный плюс этого метода контрацепции. Презервативы — единственное противозачаточное средство, которое одновременно защищает от многих распространяемых половым путем инфекций.

Экстренную контрацепцию можно использовать постоянно

Экстренная гормональная контрацепция — это всем известные таблетки «Постинор», «Женале» и т.п. Их применяют в течении 72 часов после полового акта.

Принцип действия подобных препаратов заключается в торможении овуляции путем «ударного» гормонального воздействия и стимуляции отторжения эндометрия — с целью помещать плодному яйцу закрепиться на стенке матки.

«Частое использование подобного метода может вызывать дисфункции в работе яичников с последующим нарушением менструального цикла и овуляции. Поэтому принимать такие препараты можно не чаще одного-двух раз в год», — предупреждает Ковинько.

Таблетки можно выбрать самостоятельно

Гормональные оральные контрацептивы (КОК) — метод, заключающийся в гормональном подавлении овуляции, основанный на использовании синтетических аналогов женских половых гормонов.

Женщины часто самостоятельно покупают гормональные контрацептивы по совету в интернете или от подруги. Но такой выбор не всегда может быть удачным.

«Гормональные контрацептивы действуют по-разному на всех. Часто их назначают без должной подготовки человека. Чтобы понимать проблему, надо знать о здоровье человека. Каждый метод имеет противопоказания», — поясняет новосибирский акушер-гинеколог Нелли Агамян.

Она рекомендует проходить обследование перед назначение оральных контрацептивов, в том числе проверять работу печени.

«Любой метод имеет четкую технологию приема. Про таблетки часто забывают, потом пьют две пьют, не факт, что будет работать защита. Надо чтобы мужчина в случае пропуска таблеток пользовался презервативом», — добавляет специалист.

Гормональная контрацепция опасна для здоровья

Вокруг гормональной контрацепции ходит много мифов. Большинство из них касаются различного вреда для здоровья женщины. Один из самых распространенных — набор веса.

«Некоторые противозачаточные таблетки, содержащие более высокие дозы гормонов, могут способствовать повышению аппетита, что может контролировать сама женщина. Но эти препараты используются чаще при необходимости дополнительного лечебного эффекта», — комментирует гинеколог Ковинько.

Также она опровергает миф, что после приема противозачаточных таблеток трудно забеременеть: «При отсутствии противопоказаний для приема гормональных контрацептивов, наблюдении гинеколога и контроля состояния яичников на фоне приема таблеток проблем, связанных с использованием препаратов, не бывает. Беременность наступает в течение года после отмены контрацепции».

Однако длительный бесконтрольный прием гормональных препаратов может привести к нарушениям в работе репродуктивной системы, поэтому выбор контрацептивов и наблюдение гинеколога при приеме гормональной контрацепции обязательны.

Есть мнение, что оральные контрацептивы повышают риск рака. Медики говорят обратное. Этот аспект всесторонне исследуется, и на сегодня известно, что прием КОК снижает риск развития рака яичников и матки благодаря подавлению овуляции. Также снижается риск рака кишечника.

«На данный момент принято следующее мнение: риск развития рака (груди) незначительно увеличивается, но это не является причиной отмены препарата. Не исключено, что в дальнейшем докажут что-то другое. Через десять лет после прекращения приема препарата риск вновь снижается», — говорит врач-онколог Ольга Высотина.

Также, по словам врача, от приема гормональных таблеток более девяти лет подряд повышается риск шейки матки, так как контрацептивы «усиливают проницаемость» клеток эпителия шейки матки для вируса папилломы человека (ВПЧ). Шанс заразиться выше, а побороть инфекцию самостоятельно организму сложнее.

Но в целом пользы существенно больше, чем рисков. «Незначительный риск рака молочной железы компенсируется доказанной профилактикой рака яичников, матки и кишечника», — подытоживает Высотина.