Что ни в коем случае нельзя делать перед сексом

Злоупотребление алкоголем, прием антигистаминных препаратов и бритье интимной зоны перед близостью могут негативно сказаться на качестве секса, предупредил семейный врач Джен Кодл.

Зллоупотреблять алкоголем перед сексом чревато последствиями. Несмотря на стереотип о его расслабляющем эффекте, значительные дозы спиртного могут снижать сексуальную функцию, особенно у мужчин. Алкогольное опьянение также ухудшает взаимодействие между партнерами во время полового акта, цитирует издание Lad Bible эксперта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Шесть роковых ошибок в сексе

По его словам, некоторые антигистаминные средства, в частности дифенгидрамин, могут привести к снижению секреции слизистых желез, которые отвечают за выработку естественной смазки. В результате может возникать сухость слизистой оболочки, дискомфорт и повышенный риск травм при половом акте.



Врач предостерег от бритья лобковых волос непосредственно перед интимной близостью. Свежевыбритая кожа нередко остается раздраженной и чувствительной, а механическое трение во время контакта может усилить повреждения и вызвать воспаление.