Почему парни стали предпочитать зрелых женщин

Молодые мужчины все чаще вступают в отношения с возрастными женщинами. Причина кроется в агрессивных ровесницах, которые открыто демонстрируют ненависть к противоположному полу, приводит британская газета The Telegraph заявление экспертов.

«Большинство девушек которых превратилось в "озлобленных молодых женщин". Они расхаживают по стране в куфиях, кричат о левых проблемах и ненависти к мужчинам», — отмечает издание.

Социолог Скарлетт Магуайр привела пугающую статистику. Только 35% британских женщин моложе 25 лет испытывают положительные чувства к мужчинам. Такие цифры вызывают тревогу, ведь молодые мужчины и женщины от природы должны хотя бы стараться нравиться друг другу, отмечает она.

Газета The New York Times недавно пришла к выводу, что «возрастные женщины пользуются спросом у молодых мужчин»: приложение для знакомств Feeld в последние два года фиксирует огромный рост такого интереса.

«Некоторые мужчины хотят, чтобы женщина заботилась о них как мать. Но более вероятный ответ таков: они расчитывают, что к ним просто будут добры», — заключают авторы статьи.