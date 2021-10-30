Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом

Есть выражение: «хороший секс дружбу не испортит». Но как не перейти тонкую грань дружбы и романтической привязанности и не пожалеть о случившемся?

Не влюбиться

Если оба партнера четко понимают, что из них по каким-то причинам не получится пары, важно держать чувства под контролем. Люди устроены так, что легко влюбляются в того, с кем спят, особенно это касается женщин. В результате — испорченная дружба и неразделенная любовь...

Важно, чтобы в отношениях, помимо секса, не существовало других романтических элементов. Например, любовная переписка перед сном может стать тем самым «звоночком», что вы уже где-то больше, чем друзья.

Личные границы

Так называемый friend for sex — это не супруг, не романтический партнер, стоит помнить об этом каждую минуту вашей связи. Будет лишним спрашивать его, с кем он проводит свободный вечер, контролировать круг его общения, переписки.

Психологи отмечают, что секс по дружбе не предполагает ревности и претензий. Основное правило таких отношений гласит, что никто никому ничего не должен.

Секретность

Подобные отношения лучше всего хранить в тайне, считают эксперты. Если все знакомые будут знать о том, что происходит за закрытыми дверями, недалек тот момент, когда друзей обязательно станут считать полноценной парой.

Чтобы в любой момент, например, при появлении нежеланных постоянных отношений, прекратить такую связь, лучше, чтобы никто из окружающих о ней не знал.

Контрацепция

Банальный момент, который не касается романтических чувств, но может грозить непредсказуемыми последствиями — это вопрос контрацепции, стоит помнить об этом.

Любой незащищенный секс может обернуться незапланированной беременностью, поэтому в период отношений без обязательств важно тщательно предохраняться.

Взгляд в будущее

Даже если секс между друзьями регулярный и разнообразный, не стоит забывать, что на свете живет еще несколько миллиардов людей. Проводя ночи с человеком, с которым отношений не планируется, не будет лишним ходить на свидания с другими, думать о том, с каким человеком можно видеть будущее, быть открытыми для знакомств.

Если второй человек — действительно просто друг, одновременно подменяющий роль интимного партнера, то рано или поздно его место в постели займет кто-то другой, поэтому не стоит на нем зацикливаться.

А если соблюдать условия не получается?

Согласно данным социологического исследования, которые провели американские специалисты по межличностному общению Мелисса Биссон и Тимоти Левин, 80% тех, кто практиковал секс по дружбе, смогли остаться друзьями после интимной связи.

Но бывают случаи, когда секс по дружбе органично перетекает в более тесные отношения, в этом нет абсолютно ничего страшного, подчеркивают психологи и сексологи.

«Если у вас есть друг "по сексу" или вы как раз раздумываете, не начать ли сексуальные отношения с кем-то из знакомых, вам не стоит беспокоиться относительно дружбы: если ваши отношения достаточно крепки и без секса, то секс сам по себе едва ли их сможет разрушить. А если ваша дружба не сможет выжить после физического сближения, велика вероятность, что это была и не дружба вовсе», — сказала журналу Psychologies сексолог Жана Врангалова.