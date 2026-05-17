Психолог перечислил указывающие на измену признаки

Источник:
«Газета.ру»
Совокупность нескольких признаков с большой долей вероятности могут указывать на измену партнера, рассказал психолог, старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ Артем Дегтярев.

«Важно понимать, что один и тот же признак может говорить как о появлении "третьего", так и о внутреннем кризисе, усталости, чувстве вины, эмоциональном выгорании или проблемах в самих отношениях», — пояснил в интервью «Газете.ру» психолог.

Но совокупность нескольких признаков может указывать на измену партнера. Среди них:

  • внезапная закрытость;
  • снижение эмоциональной вовлеченности;
  • избегание близости;
  • раздражение без явной причины;
  • резкое усиление потребности в личном пространстве;
  • скрытность в переписке;
  • заметная смена привычного ритма жизни.

Но эксперт предостерег от того, чтобы подозрение на измены выливалось в слежку, проверки и допросы.

«Это редко помогает узнать правду, но почти всегда убивает остатки доверия. Поэтому важнее не охотиться за "уликами", а честно смотреть на то, что происходит между двумя людьми. Главный вопрос не в том, как вычислить измену, а в том, почему в отношениях стало меньше близости, ясности и живого диалога», — отметил психолог.

По его словам, гораздо важнее обращать внимание на общее состояние пары: стало ли меньше контакта, тепла, честности, интереса друг к другу, возможности открыто обсуждать сложные чувства.

