Психолог перечислил указывающие на измену признаки

Совокупность нескольких признаков с большой долей вероятности могут указывать на измену партнера, рассказал психолог, старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ Артем Дегтярев.
«Важно понимать, что один и тот же признак может говорить как о появлении "третьего", так и о внутреннем кризисе, усталости, чувстве вины, эмоциональном выгорании или проблемах в самих отношениях», — пояснил в интервью «Газете.ру» психолог.
Но совокупность нескольких признаков может указывать на измену партнера. Среди них:
- внезапная закрытость;
- снижение эмоциональной вовлеченности;
- избегание близости;
- раздражение без явной причины;
- резкое усиление потребности в личном пространстве;
- скрытность в переписке;
- заметная смена привычного ритма жизни.
Но эксперт предостерег от того, чтобы подозрение на измены выливалось в слежку, проверки и допросы.
«Это редко помогает узнать правду, но почти всегда убивает остатки доверия. Поэтому важнее не охотиться за "уликами", а честно смотреть на то, что происходит между двумя людьми. Главный вопрос не в том, как вычислить измену, а в том, почему в отношениях стало меньше близости, ясности и живого диалога», — отметил психолог.
По его словам, гораздо важнее обращать внимание на общее состояние пары: стало ли меньше контакта, тепла, честности, интереса друг к другу, возможности открыто обсуждать сложные чувства.