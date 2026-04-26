Сексолог назвал аномалией дружбу между мужчиной и женщиной

«Известия»
Дружба между мужчиной и женщиной возможна как исключение, если оба имеют низкий уровень сексуального влечения друг к другу, считает психиатр, сексолог Алексей Вилков.

«Когда у людей низкое сексуальное влечение, то на первый план выходят платонические отношения. Для общения в данном случае важны общие духовные интересы и ценности, взгляды, сочетание характеров», — пояснил в интервью «Известиям».

Если компонент обычного дружеского общения преобладает, а сексуальное влечение не мешает, дружба между мужчиной и женщиной будет крепкой и долгой, отметил сексолог.

«Сексуальная симпатия рано или поздно проявится, если у кого-то из двоих реакция на противоположный пол все-таки пересилит платонические отношения. Поначалу человек постарается подавить или вытеснить влечение ради чистой дружбы, но рано или поздно интересы смещаются в сторону влюбленности», — пояснил эксперт.

Это может привести к конфликту или угасанию дружбы, если другой человек не готов ничего менять в устоявшихся взаимоотношениях, допустил собеседник редакции. «Но если у партнеров совпадут три «компонента» — романтика, платоническое чувство и сексуальное влечение, — то образуется пара», — заключил сексолог.

