НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

Откуда берутся «бабочки в животе» при влюбленности

Источник:
Sibnet.ru
117 0
«бабочки в животе»
Фото: © pxhere.com
Описывая влюбленность, люди нередко утверждают, что у них «бабочки в животе» — необычные ощущения в районе брюшной полости, напоминающие трепет крыльев бабочек. Откуда они берутся?
Виноваты гормоны

Внутренние процессы, ответственные за организацию любви в организме, протекают с использованием гормонов — биологически активных веществ, регулирующих работу внутренних органов человека.

Первая стадия влюбленности с точки зрения биологии — стресс, который возникает в ответ на любые достаточно сильные эмоциональные воздействия. А «бабочки в животе» — лишь физиологическая реакция пищеварительной системы на стресс.

При стрессе в кровь выбрасываются адреналин, норадреналин, кортизол — эти гормоны и нейромедиаторы вызывают учащенное дыхание и сердцебиение, повышают давление, увеличивают выработку кислорода и глюкозы.

Пищеварительная система тесно связана с мозгом при помощи блуждающего нерва, поэтому желудок и кишечник быстро реагируют на любые переживания. Испытывающий сильные эмоции организм входит в режим экономии — процессы переваривания замедляются, снижается аппетит.

Перестает выделяться желудочный сок, происходит спазм сосудов желудочно-кишечного тракта и торможение выделительной функции. Именно в этот момент влюбленные начинают ощущать порхание «бабочек в животе».

Когда «бабочки в животе» исчезают

Симптом «бабочек в животе» характерен только для первой стадии влюбленности — с развитием и установлением доверительных отношений уровень стресса снижается, уровень кортизола и адреналина в организме нормализуется.

На первый план выходят другие гормоны — окситоцин и вазопрессин, связанные с формированием долгосрочных отношений. Они вырабатываются только в фазе взаимной любви и способствуют развитию нежности, привязанности, заботы о близком человеке. 

Еще по теме
Как появился романтический символ сердца
Стоит ли возвращаться к бывшим
Покладистая и дешевая: почему китайцы мечтают о русских женах
Психолог рассказала, что должно насторожить при знакомстве в Сети
смотреть все
Отношения #Любовь #Интересно
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
18
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
13
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
12
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
11
Второй авианосец США направился к берегам Ирана
11
Зеленский признался, что ждет смерти Путина