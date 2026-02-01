Откуда берутся «бабочки в животе» при влюбленности

Описывая влюбленность, люди нередко утверждают, что у них «бабочки в животе» — необычные ощущения в районе брюшной полости, напоминающие трепет крыльев бабочек. Откуда они берутся?

Виноваты гормоны

Внутренние процессы, ответственные за организацию любви в организме, протекают с использованием гормонов — биологически активных веществ, регулирующих работу внутренних органов человека.

Первая стадия влюбленности с точки зрения биологии — стресс, который возникает в ответ на любые достаточно сильные эмоциональные воздействия. А «бабочки в животе» — лишь физиологическая реакция пищеварительной системы на стресс.

При стрессе в кровь выбрасываются адреналин, норадреналин, кортизол — эти гормоны и нейромедиаторы вызывают учащенное дыхание и сердцебиение, повышают давление, увеличивают выработку кислорода и глюкозы.

Пищеварительная система тесно связана с мозгом при помощи блуждающего нерва, поэтому желудок и кишечник быстро реагируют на любые переживания. Испытывающий сильные эмоции организм входит в режим экономии — процессы переваривания замедляются, снижается аппетит.

Перестает выделяться желудочный сок, происходит спазм сосудов желудочно-кишечного тракта и торможение выделительной функции. Именно в этот момент влюбленные начинают ощущать порхание «бабочек в животе».

Когда «бабочки в животе» исчезают

Симптом «бабочек в животе» характерен только для первой стадии влюбленности — с развитием и установлением доверительных отношений уровень стресса снижается, уровень кортизола и адреналина в организме нормализуется.

На первый план выходят другие гормоны — окситоцин и вазопрессин, связанные с формированием долгосрочных отношений. Они вырабатываются только в фазе взаимной любви и способствуют развитию нежности, привязанности, заботы о близком человеке.