Когда лучше писать партнеру после первого свидания

Многие люди после первого свидания терзаются, подбирая время для написания сообщения потенциальному партнеру. Команда психологов под руководством Ларса Тайхманна подсказала лучшее время для выхода на связь.

Первое свидание играет ключевую роль в формировании симпатии и оценке потенциального партнера. Но после встречи возникает вопрос: когда лучше выйти на связь. Некоторые опасаются выглядеть излишне навязчивыми и выжидают.

Ученые провели эксперимент с участием более 500 человек из США и Великобритании. Как выяснилось, оптимальная тактика продолжение отношений — писать на следующее утро после первого свидания, приводит Journal of Social and Personal Relationships отчет психологов.

Стратегия «казаться недоступным» не оправдала себя: ожидание не повышало «ценность» человека в глазах партнера и не заставляло о нем больше думать. Наибольший интерес к продолжению отношений возникал именно в случае сообщения на следующее утро. Немедленный контакт воспринимался хуже.



По мнению психологов, эффект связан с восприятием партнера. Задержка создает впечатление безразличия. Раннее сообщение работает лучше, но оптимальным оказывается именно следующий день: оно усиливает желание продолжить отношения.