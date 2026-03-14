Кто такие люди-нарциссы

Sibnet.ru
Люди-нарциссы имеют чрезмерно завышенную самооценку, нуждаются в восхищении и часто лишены сочувствия к другим (эмпатии). Об их сильных и слабых сторонах рассказал ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Илья Плужников.

Согласно древнегреческому мифу, у речного бога был сын Нарцисс — невероятно красивый, но холодный юноша. Отвергнув любовь многих, включая нимфу Эхо, он был наказан богами. Юноша влюбился в собственное отражение в ручье. Не в силах оторваться от видения, умер от тоски и голода. На этом месте вырос цветок, названный его именем.

По словам Плужникова, нарциссизм «проявляется всеобъемлющей напыщенностью в фантазиях и поведении, потребностью в восторженном отношении и недостатком эмпатии». Проявления этой черты характера можно заметить, начиная с раннего юношеского возраста, по следующим признакам:

  • грандиозное самомнение;
  • поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, власти, великолепии, красоте или идеальной любви;
  • вера в свою исключительность и в то, что он может быть понят лишь себе подобными — исключительными или занимающими высокое положение людьми;
  • нуждается в чрезмерном восхвалении;
  • ощущает, что имеет какие-то особые права;
  • использует других для достижения собственных целей;
  • не умеет сочувствовать;
  • часто завидует другим и верит, что другие завидуют ему.

При этом нарциссизм может быть чертой характера, которая помогает добиться успеха, а может быть настоящим расстройством личности, токсичным для окружающих.

Черта характера

«Нормальные нарциссические люди — это люди, у которых на первый план в самосознании и межличностной сфере выходит амбициозность, уверенность в себе, конкурентность, перфекционизм, они ставят себе завышенные цели, самоуважение для них крайне ценно, и они всячески его оберегают», — приводит портал «ПостНаука» объяснение Плужникова.

У таких людей нарциссизм — черта характера. Благодаря этим личностным чертам они обладают способностями к руководящим должностям. У них есть склонность к получению позитивной обратной связи от других людей, они всегда ждут признания своих заслуг. Им важно знать, что они достигают поставленных целей и успешны.

«Таких людей достаточно много. Их адаптация в обществе не нарушена, а, напротив, очень успешна», — отметил психолог.

Расстройство личности

Но иногда нарциссизм приобретает характер расстройства личности. «Нарциссические люди склонны к манипуляциям. Если они не получают того, что дает им наполнение эго, восхищения со стороны других людей, они начинают выжимать обратную связь путем манипуляций», — обратил внимание эксперт.

Люди с нарциссизмом завидуют другим, считая, что те могут получать больше. Нарциссы постоянно чувствуют дефицит чего-либо, зависть разрушает их отношения. Они используют других людей для достижения выгоды.

Как правило, первое впечатление от человека с аномальным нарциссическим личностным типом — это восхищение, потому что эти люди очень много делают, чтобы впечатлять. Они хорошо одеваются, хорошо выглядят, у них красивая речь. Вся их самопрезентация изначально направлена на то, чтобы окружающие ими восхищались, подчеркнул психолог.

«Но со временем чувствуется, что что-то идет не так. Как сказал современный психолог Уильям Кэмпбелл, люди с нарциссизмом похожи на шоколадный торт: сначала сладко, вкусно, но если этого много, то уже чересчур и даже вредно для здоровья», — заключил Плужников.

