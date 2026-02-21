Почему у людей разные характеры

Люди, выросшие в идентичных условиях (например, родные братья и сестры), могут иметь совершенно разные характеры, что часто удивляет окружающих. Почему так происходит, рассказала преподаватель факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук Маргарита Гаврилова.

«Каждый человек обладает врожденным темпераментом, который зависит от особенностей работы нашей нервной системы. У кого-то она устойчивая и крепкая, а у кого-то — более чувствительная», — приводит портал «Наука.рф» объяснение Гавриловой.

В зависимости от этих особенностей одни люди любят активно проводить время, а другие предпочитают спокойные и размеренные занятия: «Все это составляет основу нашего характера».

С возрастом человек начинает осознавать свои черты. Некоторые из них ему нравятся, а другие — нет. Поэтому он развивает одни качества и старается избавиться от других. «Так формируется личность — человек начинает строить себя сам», — пояснила психолог.

Но изменить все черты характера невозможно. Например, некоторые люди любят большие компании, а другие предпочитают проводить время наедине или с близким другом.

«То есть мы можем разделить людей на экстравертов и интровертов. Такие устойчивые психологические особенности редко поддаются волевому решению», — заключила эксперт.