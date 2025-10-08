Кажется, что ребенок специально выводит родителей из себя — спорит, не выполняет просьбы, капризничает. За этой вредностью почти всегда скрываются психологические или физиологические причины, неочевидные для взрослых, утверждает педагог-психолог «Московского института психоанализа» Анна Мурышкина.

Вредность — не характер и не требует перевоспитания. Справиться с «плохим» поведением можно, но только через понимание его причин и с помощью небольшой родительской хитрости.

Игнорирует просьбы

Случается, что ребенок будто не слышит и не делает простые вещи, о которых его просят. Это не демонстративный игнор, как кажется родителям. Подобное поведение часто связано с незрелостью регуляторных систем. Например, если малыш устал, голоден или перевозбужден, его мозг не способен регулировать поведение.

«Требовать послушания в такой момент — неэффективно и провоцирует более глубокий конфликт. Родителям важно понимать, что причина капризов может быть не в упрямстве, а в физиологическом или эмоциональном дискомфорте», — поясняет педагог-психолог.

Специалист советует не читать нотации, а сделать некую проверку «базового чек-листа» — хочет ли он пить, есть, спать... Следует предложить ребенку напиток, обнять, дать передохнуть. И чаще всего это мгновенно срабатывает.

Отказывается и спорит

На каждую просьбу и даже предложение ребенок категорически не соглашается: «Нет», «Не буду!», «Не хочу». Это этап сепарации, своего рода установление границ «Я». Взрослеющий человек учиться быть личностью через сопротивление директивам. И воздействовать на него своей властью, угрозами и шантажом нельзя.

Выход другой и достаточно простой. Предоставить ребенку иллюзию выбора. Например, если нужно убраться в комнате: «Пора начинать уборку, ты будешь собирать одежду или игрушки?».

Возможность выбора удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, позволяет сохранить нужное чувство контроля и своего «Я», а взрослые таким образом продолжают управлять ситуацией.

Внимание любой ценой

Малыш делает что-то недопустимое, причем, прямо на глазах, назло. А на требование прекратить «преступление» еще более яростно повторяет действия.

Скорее всего, такой ребенок испытывает дефицит общения с родителями, на него обращают внимание только в моменты непослушания. А для детской психики любое внимание — это внимание. И даже негативное внимание лучше его отсутствия.

Поэтому малыш старается привлечь к себе внимание деструктивным способом. И поскольку это всегда срабатывает, опыт закрепляется и повторяется в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему подростки находят «плохих» друзей

Чтобы исправить сложившуюся модель, взрослым нужно ловить моменты послушания, спокойствия ребенка, моменты, когда он занят «хорошими» делами. В это время хвалить его, говорить ласковые слова, отмечать его успехи, эмоционально поощрять.

Бойкоты и истерики

На пустом месте ребенок начинает психовать, истерить, швыряться игрушками, падать и бить ногами о пол. Или замыкается, отказываясь идти на какой-либо контакт.

Подобное поведение — это «симптом» негативных эмоций (страх, обида), которые ребенок не может до конца осознать и выразить словами. Детская нервная система справляется с этим единственным возможным способом — срывом (аффективная реакция).

В этом случае взрослый должен проговорить эмоции ребенка, показать, что в трудной ситуации понимает и поддерживает его. Например, диалог может начаться: «Наверное, тебя это очень расстроило...». Если малыш почувствует, что его слышат и не игнорируют, не обесценивают его переживания, необходимость «взрывного» поведения отпадет.

Протест ради протеста

Если взрослые придерживаются разных стратегий воспитания, выдвигают разные условия и требования, ребенок учиться лавировать между ними и хитрить. В какие-то моменты начинает протестовать против всех. Чем старше возраст, тем более серьезной будет проблема.

Рассогласованный стиль воспитания неизбежно приводит к чувству тревоги и небезопасности. Протестное поведение становится формой защиты и неосознанного привлечения внимания к проблеме.

Психолог советует взрослым договориться о единых правилах, границах и запретах. Начиная с самого простого — сладкое только после еды. Поведение родителей, бабушек и дедушек не должно подрывать авторитет друг друга и учить обманывать.

Чем отличаются поколения X, Y и Z