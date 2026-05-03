Почему весной у людей разгорается желание любви

«Газете.ру»
Весна усиливает либидо и репродуктивную активность через сложную систему биопсихосоциальных факторов, рассказала врач-сексолог Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Свет влияет на супрахиазматическое ядро гипоталамуса — «биологические часы», регулирующие циркадные и сезонные ритмы. В итоге снижается выработка мелатонина (гормона сна) и повышается серотонин, что улучшает настроение, энергию и либидо», — пояснила в интервью «Газете.ру» Махова.

По ее словам, повышение уровня серотонина и дофамина под воздействием света улучшает настроение и мотивацию к социальным контактам, что может косвенно способствовать поиску отношений.

Ранее Махова рассказала, как возраст, питание, отсутствие физической активности, стресс, а также навязываемые секс-индустрией ложные образы негативно влияют на половое влечение.


Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

DEMON01

Ну если официальные цифры разделить на 3 ,то получишь более менее реальные.

Uynachalnica

А недавно было, что бизнес не облагают данью. Свое то подтянуть не хочет?

жизнилюб

пусть все чиновники от мэров городов до депутатов пожертвуют по 1 млрд на востановление страны и экономики...а...