Почему весной у людей разгорается желание любви

Весна усиливает либидо и репродуктивную активность через сложную систему биопсихосоциальных факторов, рассказала врач-сексолог Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.
«Свет влияет на супрахиазматическое ядро гипоталамуса — «биологические часы», регулирующие циркадные и сезонные ритмы. В итоге снижается выработка мелатонина (гормона сна) и повышается серотонин, что улучшает настроение, энергию и либидо», — пояснила в интервью «Газете.ру» Махова.
По ее словам, повышение уровня серотонина и дофамина
под воздействием света улучшает настроение и мотивацию к социальным контактам,
что может косвенно способствовать поиску отношений.
Ранее Махова рассказала, как возраст, питание, отсутствие физической активности, стресс, а также навязываемые секс-индустрией ложные образы негативно влияют на половое влечение.
