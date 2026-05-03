Почему весной у людей разгорается желание любви

Весна усиливает либидо и репродуктивную активность через сложную систему биопсихосоциальных факторов, рассказала врач-сексолог Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Свет влияет на супрахиазматическое ядро гипоталамуса — «биологические часы», регулирующие циркадные и сезонные ритмы. В итоге снижается выработка мелатонина (гормона сна) и повышается серотонин, что улучшает настроение, энергию и либидо», — пояснила в интервью «Газете.ру» Махова.

По ее словам, повышение уровня серотонина и дофамина под воздействием света улучшает настроение и мотивацию к социальным контактам, что может косвенно способствовать поиску отношений.



