Врач объяснила причину снижения либидо

Sibnet.ru
Пара в постели
Фото: © Freepik.com

Возраст, гормоны, питание, физическая активность, стресс, а также навязываемые секс- индустрией ложные образы оказывают влияние на половое влечение, рассказала врач-сексолог Ульяна Махова.

«Энергетическое обеспечение полового влечения (либидо) осуществляют глубокие структуры головного мозга и эндокринные железы», — пояснила в интервью «Газете.ру» Махова.

Поэтом, по ее словам, на уровень либидо влияют стресс и низкая физическая активность. Снижение качества сна не способствуют восстановлению энергетических запасов организмов и энергии. Алкоголь и курение также снижают половое влечение, отметила врач.

Кроме того, на либидо сильно влияет качество отношений с партнером. Отсутствие эмоциональной близости и неудовлетворенность могут привести к снижению желания, уточнила сексолог.

Секс-индустрия может привести к формированию комплексов у человека: «то, что мы видим на экране, не соответствует тому, что мы наблюдает в жизни», предупредила Махова. Увлечение порно может снижать либидо, мешая нормальному половому влечению, добавила она.

Самый простой способ повысить либидо — регулярные физические упражнения, которые способствуют повышению уровня энергии и улучшению общего самочувствия, заключила сексолог.

