Почему женатые мужчины сидят на сайтах секс-знакомств

Застав мужа на сайте знакомств для секса за перепиской, жены нередко начинают винить в этом себя. Мол, что же я сделала не так, раз он виртуально «загулял»? В реальности женатые мужчины идут на порталы такого рода вовсе не для того, чтобы взломать моральный код или насолить супруге.

Существует множество сайтов подобного рода, например сайт знакомств для секса PrivatMeet, и проблема не в самом их существовании. Ничего плохого в них нет, так как они изначально созданы для одиноких. А причин, почему мужья посещают такие сайты, несколько.

Скука

Причины скуки разнообразны, но если говорить именно о той, которая ведет к появлению интереса к другим дамам у мужчины, то это дефицит позитивного взаимодействия. Если муж отправляется на сайт секс-знакомств от скуки, спасти отношения относительно несложно.

Не все пары задумываются о том, что нужны некие искусственные меры, усилия по поддержанию общения, по созданию приятной атмосферы в общем доме. И напрасно.

Что касается близких отношений, то тут ситуация обычно из разряда «секс есть, интима нет». Отсутствует эмоциональная связь, нет ниточки, которая тянется от одного сердца к другому. Если это не поменять, постепенно и сексуальные взаимодействия станут сходить на нет.

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Чувства любви, симпатии в распадающемся браке не проявляются ежедневно, а, скорее, прячутся от всех. И друг от друга тоже. Если они вообще остались…

Брак кажется простым делом многим: съехались, поженились, родили детей, занялись заработком и домашней рутиной. Семейные отношения — комплексная, системная, сложная вещь. Нужна постоянная работа над отношениями, чтобы не потерять искорку, энтузиазм, кураж.

Говорить, что от жены во многом зависит атмосфера в доме, теперь рискованно. За любые подобные высказывания можно схлопотать ярлык «женоненавистника» или «ретрограда». Но природа мужчин и женщин такова, что холить и лелеять настоящую близость, искренность, поддерживать любовь лучше всего получается у жен. Скука у мужчин возникает в тех семьях, где супруга игнорирует эту обязанность.

Попытка сбежать от реальности в виртуальный мир

Если брак не оправдывает себя, оба супруга испытывают чувство обманутых ожиданий. Когда это чувство становится слишком мощным и всеобъемлющим, каждый из них начинает искать спасение. Секс-знакомства— лишь один из вариантов.

Чем хуже отношения в семье, чем больше претензий и конфликтов, тем чаще жены жалуются, критикуют, осуждают мужчин. Отношение к такому поведению у мужчин и женщин разное. Там, где дама не видит большой проблемы, думает, что она «просто напомнила», мужчина увидит «пиление», «съедание мозга» и пр. Постоянное нытье или шквал нападок — жуткая атмосфера недоброжелательности. Из нее желают сбежать все: и парни, и девушки, и дети. Но чаще всего сбегают именно мужья.

Мужчине надоедает постоянный негатив, эмоциональное напряжение, бесконечные споры и семейные драмы. Ощущение небезопасности пребывания дома, который перестал быть крепостью, убежищем, стимулирует к побегу. Это естественная реакция, даже не психологическая, а биологическая. И в такой ситуации женщина сильнее, чем кто бы то ни было еще, способна это изменить.

Гнев

Когда есть скука или стремление сбежать, оба партнера могут исправить ситуацию, если пожелают. Если муж или жена пойдут к психологу или станут самостоятельно изучать и прорабатывать проблему, шанс сохранить семью высокий. Ведь оба знают, от чего надо избавиться, чтобы все заработало.

С гневом все сложнее: он проявляется в постоянных придирках, спорах и даже в рукоприкладстве со стороны мужа, а не жены. На порталах по поиску невест такой мужчина ищет уже запасную гавань, а не просто легкого флирта. Тут супруге придется самостоятельно пытаться спасти брак. И это сложнее, чем в ситуациях, когда оба в этом заинтересованы.

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А есть ли шанс в данной ситуации сохранить семью? Конечно! В психологии имеются методы проработки такого рода проблем. Но времени потребуется больше, как и усилий тоже.

Как правило, когда супруга начинает менять ситуацию к лучшему, муж сначала выжидает, остается пассивным. Он хочет понять, насколько изменения реальны и искренни. И, только убедившись в серьезности ее намерений, он начинает делать шаги навстречу. Терпения и времени на исправление потребуется больше, чем в других случаях.

Подготовка к уходу

Иногда посещение сайта знакомств для взрослых мужем означает, что он подготавливает пути отступления. Женщины после развода предпочитают год-два пожить в одиночестве, унять боль, прийти в себя. И только потом ищут пару. Мужчины же стремятся уходить не в пустоту, а к кому-то.

Если мужчина готовит запасной аэродром, он чувствует себя преданным, глубоко оскорбленным, а ситуацию в браке считает безнадежной. Причина тут чаще всего кроется в том, что супруга не хочет слушать его, не желает разбираться с его надеждами, мечтами и разочарованиями.

Шанс на восстановление семьи есть и тут. Но он целиком и полностью зависит от решимости жены на активные действия. Чем дольше обманутые супруги ждут, что «само пройдет», тем сложнее потом разбираться с проблемой.

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Способность психолога помочь на данной стадии зависит от того, собирает ли муж чемоданы или уже съехал. Чем более активные действия к уходу он предпринял, тем сложнее все восстановить.

Однако случаи, когда мужчины возвращаются в семью даже после романа с молоденькой девушкой, нередки. Но жене придется серьезно поменять свое отношение к браку, к мужу.

У некоторых психологов процент вернувшихся мужей в подобных ситуациях составляет 90%. Но в запущенной стадии распада семьи никто гарантий не даст. Также исход сессий зависит от квалификации, опыта психолога. Если эксперт не специализируется на разводах, на психологии семьи, на изменах (реальных или виртуальных), то он может дольше искать пути исправления ситуации. И меньше шансов, что успеет их найти.

Эти четыре пункта отражают четыре стадии распада отношений. Он только заскучал или ищет съемную квартиру? Он убегает от склок в виртуальный мир или бросается тарелкам?

Самое мудрое решение, которое тут может принять жена, это не тянуть с поиском помощи. И получать ее надо у специалистов, а не у подруг. Кухонные разговоры с приятельницами могут десятилетиями приводить лишь к одному исходу: «воз и ныне там». Если нужно сдвинуть ситуацию к лучшему, требуется профессиональная поддержка.