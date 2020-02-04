Ванга напророчила лекарство от коронавируса

Свет перевернется в год зеркала и на землю «от желтых» придет старая болезнь и заберет миллионы жизней. Об этом пророчестве Ванги рассказали слышавшие его люди и сообщили, когда, по мнению провидицы, появится лекарство и прервет череду смертей.

«В 1995 году я еще парнишкой молодым беседовал с Вангой, когда она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества — планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей. Я сейчас в шоке», — сообщил в эфире программы «На самом деле» на Первом канале журналист и кум провидицы Сергей Косторной.

Он объяснил, что Ванга говорила о забытой людьми и вернувшейся болезни, и предположил, что провидица могла воспринимать видения о смерти от коронавируса, как гибель от чумы. По ее словам, беды обрушатся на человечество также 22 февраля 2020 года или 12 декабря 2020 года, то есть в день пяти двоек. Когда Косторной переспросил ее, могу ли эти события происходить, например, в 2222 году, провидица ответила: «Нет, вы это все увидите».

Переводчик Ванги Тодор Тодоровский считает, что она не говорила, в каком конкретно году придет эпидемия. «Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот и вся проблема придет от желтых», — передал он слова ясновидящей.

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Раньше Тодоровский считал, что «желтые» — это больные гепатитом люди. Но сейчас думает, что говорила провидица о гражданах КНР.

Кандидат биологических наук, иммунолог Марина Зуева назвала предсказание болгарской ясновидящей удивительным и объяснила, почему она могла считать его старой болезнью: в 2002 и 2003 году похожий вирус вызвал вспышку заболеваемости атипичной пневмонией. А открыли коронавирус как вид в 1965 году.

С ней не согласился доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев. Он заявил, что считает предсказание Ванги неправильным, «потому что этот вирус не старый, а абсолютно новый, именно поэтому и нет лекарства».

«Сегодня только расшифровывается геном, потому что это такое мы не понимаем до конца. Но это вирус впервые встреченный человечеством... Мы не до конца понимаем, как вирус будет мутировать», — сказал Еделев.

Косторной также озвучил «вторую часть» предсказания: когда изобретут лекарство от коронавируса. Согласно пророчеству — через три месяца после пика заболевания. Он добавил, что вызвана вспышка вируса якобы разрушением иммунитета у людей и лечить эту болезнь надо иммуномодуляторами.