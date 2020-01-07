Зодиак здоровья: кому поберечься в 2020 году

Гороскоп здоровья и самочувствия на 2020 год расскажет, каким знакам Зодиака в год Крысы очень важно беречь себя, и каких именно проблем стоит остерегаться. Наиболее подвержены риску, по прогнозам астрологов, три знака.

Согласно общему гороскопу здоровья, год Белой Металлической Крысы не будет критическим, ждать от него болезней в целом не стоит. Но в новом году стоит заняться лечением хронических заболеваний, эффект обещает быть впечатляющим. Остерегаться спортивных травм и неприятностей в поездках больше обычного не нужно, а вот в быту стоит быть аккуратнее. Важно везде соблюдать технику безопасности: хозяйка года довольно педантична и не прощает нарушения правил.

«(В новом году) людей будут чересчур волновать здоровье и сексуальность. Но при этом желательно не поддаться на ажиотаж на пластические операции. Сохранить хорошее здоровье поможет умение прощать и не держать в себе обиду», – дал совет участник 20 сезона «Битвы экстрасенсов» Иво Пуринш.

В зоне риска

Что касается конкретных знаков Зодиака, гороскоп предупреждает, что следить за здоровьем особенно пристально в 2020 году необходимо Близнецам, Весам и Стрельцам.

Близнецы обычно склонны к тому, чтобы откладывать визиты к врачу до последнего, но в новом году так поступать не стоит. Если вовремя займётесь своими недомоганиями, вам удастся быстро с ними справиться. Важно уделить внимание режиму питания, а также свести к минимуму количество не самых полезных напитков. Это касается не только алкоголя, но и кофе, энергетиков – лучше предпочтите им здоровый сон.

#Стиль Есть и худеть: диета для знаков Зодиака

Весам звёзды также советуют заняться профилактикой и лечением хронических заболеваний. Лучше всего сделать это в первой половине года или летом, в противном случае осенью у вас уйдёт на это намного больше времени. Новый год также отлично подходит для начала диеты и спортивных занятий.

Стрельцам в 2020 году особенно важно обратить пристальное внимание на здоровье, ваш энергетический потенциал вряд ли будет слишком высок. Нужно избегать стрессов и переутомлений, побольше отдыхать, а также остерегаться простудных заболеваний. Обязательно найдите время на оздоровительные процедуры.

Чего бояться другим знакам?

Тельцам, Ракам и Львам гороскоп здоровья не обещает проблем, однако советует обратить пристальное внимание на пищеварение, скорректировать режим питания. На пользу пойдут спорт, активный отдых на природе. Если вы мечтали похудеть, самое время этим заняться.

Овнам, Девам, Скорпионам и Козерогам звёзды обещают в 2020 году отменное здоровье. Но на волне энергетического подъёма очень легко не рассчитать свои силы, поэтому в год Крысы важно находить время на отдых, в том числе и пассивный – учитесь расслабляться.