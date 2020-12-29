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Друг Ванги озвучил предсказание провидицы на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Кум Ванги Сергей Косторной раскрыл предсказания провидицы на 2021 год, которые она запретила рассказывать заранее. Исходя из предсказания, будущий год несет благоприятные преобразования.

Предсказания Ванги прозвучали в эфире программы «На самом деле». По словам Косторного, предсказавшая пандемию Ванга увидела и окончание эпидемии. Некоторое время ситуация будет оставаться непростой, а с 20 марта начнутся благоприятные преобразования.

Среди предсказаний Ванги на 2021 году, Сергей Косторной озвучил следующее:

  • Появятся люди, которые родятся после зеркального года и преобразуют землю
  • Лидер одной из значимых для России стран, стран большой 20-ки, внезапно уйдет со своего места
  • Большинство санкций по отношению к России будет снято
  • Российские ученые сделают ряд медицинских открытий всемирного значения, возможно, по борьбе с раком («рака закуют в железные цепи», создадут препарат, состоящий из большого количества железа).

Правдивость слов Ванги, переданные Косторным, подтвердили и астрологи. Они считают, что планеты в 2021 году расположатся таким образом, что будут благоприятно влиять на события.

Переводчик предсказательницы Федор Тодоров считает, что 2021 год станет для России началом эпохи расцвета. После 2020 года, все поймут, что Россия — то солнце, от которого все произойдет. Она будет помогать всем государствам, а в середине 2024-2021 годов в России произойдет событие, которое перевернет мышление всего мира.


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