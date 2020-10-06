Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус

Температура, кашель, насморк — россияне гадают, чем заболели. Подхватили обычную простуду или есть тревожные симптомы коронавируса. Эксперты рассказали Sibnet.ru, как отличить COVID-19 от сезонных ОРВИ и гриппа, и в каком случае стоит обратиться к врачу.

COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину. Они вызывают респираторное заболевание (ОРВИ), представляющее собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и летального исхода, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Частые и редкие симптомы коронавируса

ВОЗ к основным и наиболее частым симптомам коронавируса относит:

высокую температуру;

сухой кашель;

одышку

боль в мышцах и утомляемость.

Реже при COVID-19 бывает головная боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота.

Болезнь без запаха и вкуса

В реальности CОVID-19 протекает с очень разнообразной симптоматикой, отличить его от типичного ОРВИ только по клиническим признакам сложно даже врачу. Тяжесть симптомов индивидуальна, зависит от возраста, общего состояния здоровья, наличия хронических заболеваний. Но некоторые отличительные особенности все же есть.

«Даже при отсутствии повышенной температуры тела следует обратить внимание на такие симптомы, как вдруг пропавшее обоняние и вкус. Это часто отмечается при коронавирусной инфекции», — сказал фельдшер «Станции скорой медицинской помощи» Новосибирской области Сергей Комлев.

Он добавил, что у него, когда сам болел COVID-19, три недели отсутствовали обоняние и вкус.

«Также подозрение должны вызвать длительный и навязчивый кашель, появление одышки, разнообразная сыпь, появляющаяся практически одновременно с респираторными симптомами», — обратил внимание главврач ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Фото: © Роспотребнадзор РФ

«Пациенты с СОVID-19 обращались с жалобами на повышение температуры, причем это могли быть как субфебрильные цифры 37,2-37,5, так и лихорадка до 38,5-39, кашель, чаще сухой или влажный непродуктивный, дискомфорт и задолженность в груди, ломота в мышцах, потеря обоняния, выраженная потливость, частое сердцебиение, резкая слабость, утомляемость, дискомфорт в животе, учащенный жидкий стул», — сообщила терапевт «Здравицы» Наталья Смирнова.

Она также подтвердила, что среди симптомов встречается потеря способности слышать запахи. Так, например, у одной юной пациентки не было никаких признаков ОРВИ, лишь пропало обоняние. При этом у родителей была диагностирована пневмония и имелась соответствующая симптоматика.

«Кроме легких вирус SARS-CoV-2 может поражать другие органы, в которых есть рецепторы ангиотензин-превращающего фермента 2 типа (точка входа коронавируса): пищевод, желудок, кишечник, сердце, почки. По моим наблюдениям, кроме легких чаще всего поражается кишечник, по типу гастроэнтероколита», — пояснила Смирнова.

А снижение обоняния, нарушения сна, неврастенический синдромом, как правило, проявляются при проникновение вируса через кровоток и поражении центральной нервной системы.

Все опрошенные специалисты предупредили, что повышенная температура, кашель и любые другие симптомы ОРВИ — повод обратится к врачу. Самолечение может быть опасно даже при простом насморке, и привести к тому, что болезнь будет запущена и обернется осложнениями.