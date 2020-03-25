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#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Ясновидящая предрекла крах мировой экономике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено PR manager Анастасией Бунаковой

Ясновидящая и шаманка Кажетта Ахмеджанова рассказала Sibnet.ru о влиянии коронавируса на мировую экономику. По ее словам, эпидемия — это один из «высших» инструментов перестройки миропорядка.

«Идет перестройка всей экономики всех стран мира, и над всем миром нависла угроза краха всей системы. Банкротство и потеря рабочих мест, вот что следует за всеми этими событиями», — сказала  финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта, имея ввиду последствия коронавируса.

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Также шаманка уже предвидит конец эпидемии коронавируса, считая, что болезнь прекратит распространяться в конце мая, а для России коронавирус нанесет наименьший урон в плане смертности.

Из-за карантина, принятого в связи с коронавирусом, во всем мире отменяются массовые мероприятия, переносятся чемпионаты, закрываются кинотеатры, развлекательные и сервисные учреждения. 

Как итог — сокращаются торговые обороты, простаивает транспортная сфера.  

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе