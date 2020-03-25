Ясновидящая предрекла крах мировой экономике

Ясновидящая и шаманка Кажетта Ахмеджанова рассказала Sibnet.ru о влиянии коронавируса на мировую экономику. По ее словам, эпидемия — это один из «высших» инструментов перестройки миропорядка.
«Идет перестройка всей экономики всех стран мира, и над всем
миром нависла угроза краха всей системы. Банкротство и потеря рабочих мест, вот
что следует за всеми этими событиями», — сказала финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта, имея ввиду последствия
коронавируса.
Также шаманка уже предвидит конец эпидемии коронавируса, считая,
что болезнь прекратит распространяться в конце мая, а для России коронавирус нанесет наименьший
урон в плане смертности.
Из-за карантина, принятого в связи с коронавирусом, во всем мире отменяются массовые мероприятия, переносятся чемпионаты, закрываются кинотеатры, развлекательные и сервисные учреждения.
Как итог — сокращаются торговые обороты, простаивает транспортная сфера.