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Отпуск и удаленка: что станет с зарплатами во время эпидемии?

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Тысячи россиян отправились на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Специалисты рассказали, имеет ли право работодатель платить меньше за «удаленку», в каком случае может отправить сотрудника в вынужденный отпуск и как взять больничный.

Как оплачивается удаленная работа?

Некоторые компании перевели часть или всех сотрудников на удаленный режим, когда человек вообще не посещает офис, а работает из дома. Режим удаленной работы может быть введен только соответствующим документом — приказом работодателя. 

Сотрудников обязаны обеспечить телефонной и интернет-связью для выполнения поставленных задач или компенсировать затраты на нее. В свою очередь для работника удаленный режим не подразумевает уменьшения объемов работы или не выполнения поставленных задач. 

#Карьера
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«Это не отпуск, работа продолжается. А значит режим удаленной работы не предполагает уменьшения заработной платы. Все оплачивается в полном размере», — сказал директор юридической компании «Финправ» Вадим Бадмаев.

Работодатель также может ввести режим свободного посещения рабочего места. Когда сотрудник имеет право приходить в офис или оставаться дома. Но, как и в предыдущем случае, это не освобождает работника от выполнения обязанностей, а работодателя от выплаты оклада, надбавок и прочих выплат согласно договору, добавил юрист.

В некоторых случаях работодатель может депремировать — лишить премии, выплатив только «обязательную» часть. Но такое возможно только при невыполнении показателей или обязательств со стороны сотрудника, предусмотренных трудовым договором.

Могут ли отправить в вынужденный отпуск?

Заставить уйти в отпуск человека против его воли нельзя. И пандемия в этом отношении ничего не меняет. Отпуск не может быть принудительным. «Тут опять же, как всегда во многих трудовых вопросах — как договорятся стороны. Если они договорятся, что человек возьмет отпуск, то он оформляется как стандартный оплачиваемый срочный отпуск. Просто переносят дату», — объяснил Бадмаев.

Если у работодателя возникли финансовые проблемы, и он отправляет сотрудников в вынужденный отпуск в связи с сокращением объема производства, то он должен оформить это документально и ознакомить сотрудников с приказом о приостановке работы.

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Кроме того, статья 157 ТК РФ предусматривает, что в этом случае работодатель должен оплачивать сотруднику простой в размере двух третей его оклада, дополнил глава «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.

Если работодатель предлагает оформить административный отпуск без содержания, не нужно идти у него на поводу. Отпуск без сохранения заработной платы, согласно статье 128 ТК РФ, предоставляется только на основании письменного заявления самого работника и, соответственно, с его согласия. В противном случае это нарушение закона.

Как получить больничный?

Люди, находящиеся на карантине после возвращения из-за границы, могут получить листок нетрудоспособности дистанционно. Также с 20 марта электронный больничный выдают всем, кто проживает вместе с такими людьми, сообщил оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом.

Для того чтобы получить больничный дистанционно, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Если регистрации нет, заявление может отправить другой человек. Например, у мужа нет учетной записи, тогда больничный для него оформляет жена из своего личного кабинета.

Заявление также можно подать через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования РФ. На главной странице нужно кликнуть на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина». Затем заполнить форму и приложить скан страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы, билетов, подтверждающих посещение другого государства.

Тот, кто сам не выезжал из России, но проживает с человеком, вернувшимся из-за границы, должен приложить сканы документов, подтверждающие этот факт.

Такие больничные оплачивают в два этапа: первую часть в течение семи календарных дней, вторую – после окончания карантина. Во всех остальных случаях больничные оплачиваются в обычном режиме.

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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

cooler465

Они там че сдурели?! Я например пеку тортики по 1000 рублей. сейчас спрос из за всего этого упал и я...

Эдуард Беляев

вспоминается анекдот про мужика который гуся за миллион продавал - очень деньги нужны....

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.