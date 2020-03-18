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Российские компании уходят на добровольный карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Коронавирус выгнал российские предприятия на добровольный карантин. Покупателям предлагают бесплатную дезинфекцию, надевают на сотрудников маски, запрещают рукопожатия, обещают компенсацию за такси, а в банках и на производствах дежурят строгие врачи с градусниками.

На призыв властей к соблюдению карантина одними из первых откликнулись IT-компании, написал телеграм-канал «What is IT?». Критерии защиты у всех схожи. Многие отменили поездки для своих сотрудников в другие регионы.

Некоторые почти полностью перевели штат на удаленную работу, где-то отправилась работать из дома часть сотрудников. Но в офисах почти везде введены новые правила поведения. Например, в 2ГИС, Tion, Сбербанк-аст запрещены рукопожатия. 

Коронавирус в цифрах и фактах

Работников обеспечили антисептиками для рук, запретили проводить деловые встречи и конференции оффлайн. А «Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам, не перешедшим в режим хоум-офис, пользоваться не общественным транспортом, а такси.

Дезинфицировать клиентов

Тяжелее соблюдать профилактическую изоляцию компаниями, где с клиентом приходится встречаться оффлайн и не один раз в день. Работники «Почты России», торговых сетей, банков не могут отказаться от общения с посетителями или надеть костюмы химзащиты. 

«Почта России» активно информирует клиентов, что в XXI веке есть дистанционные каналы обслуживания, позволяющие уменьшить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений. Это цифровые сервисы на сайте компании или в мобильном приложении.

Торговая сеть «Лента» предлагает дезинфицироваться не только сотрудникам, но и клиентам. В 249 гипермаркетах и в 131 супермаркете появились средства для обработки рук. Рядом с ними вывешены плакаты с инструкциями. Изменен режим работы вентиляционных систем.

#Здоровье
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Власти и Роспотребнадзор требуют от продуктового ритейла усилить дезинфекционный режим, обеспечить запас масок, перчаток, кожных антисептиков. Не допускать к работе кашляющих и чихающих людей. Торговые прилавки и пол должны дезинфицироваться два раза в день, санузлы — три раза, дверные ручки, банковские терминалы и кассы — каждый час.

Банки также встали на защиту сотрудников от вируса. Глава Сбербанка Герман Греф сам удаленно работает из дома после командировки в Европу, «как ответственный руководитель и гражданин», пишет РБК со ссылкой пресс-службу банка. Часть работников кредитного учреждения также отправилась работать в режиме хоум-офис.

В банке «Открытие» очищаются все контактные поверхности. Для сотрудников фронт-линии организован сменный график, при котором работники одной смены не контактируют с другой. Предусмотрена компенсация затрат на такси. В офисах, где занято больше 200 сотрудников, дежурят медики.

На производстве с градусником

Крупнейший холдинг «СДС» в Кузбассе, куда входят угледобывающие, строительные, медиа и продуктовые компании, ввел режим повышенной готовности на всех предприятиях. 

На проходных КАО «Азот», ХК «СДС-Уголь», ООО «СДС-Строй» и ООО «Кемеровохиммаш» дежурят медики и измеряют температуру бесконтактным градусником всем приходящим. Если температура повышена, сотрудника выпроваживают в больницу.

Русал, один из крупнейших в мире производителей алюминия, чьи заводы находятся в Сибири, переводит офисных сотрудников на удаленный режим работы и немедленно возвращает всех, кто находится в заграничных командировках и вводит мораторий на новые поездки. Все деловые переговоры  переводятся в режим телефонных конференций.

На производствах останутся только те сотрудники, без которых невозможна бесперебойная работа. На предприятиях будет проводиться дополнительная дезинфекция, медицинские и фельдшерские кабинеты переведены в режим особой готовности. 

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