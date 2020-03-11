Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус

Хотя Роспотребнадзор уверяет, что посылки из стран, где пандемия коронавируса в активной фазе, не опасны, люди изобретают все новые способы обработки посылок с AliExpress. Врачи рассказали Sibnet.ru, поможет ли заморозка, мыльный раствор, спирт и другие методы обезвредить отправление из Китая.

От коронавируса в мире погибло более 4 тысяч человек. Он появился в Китае, вышел за его пределы, и сейчас активно распространяется в Европе. Заболевшие есть и в России — около 20 человек. Границы с Китаем давно закрыты, но посылки с популярного сервиса AliExpress продолжают поступать.

«Мы, к сожалению, не можем комментировать пути передачи вируса, так как на этот счет есть четкие заявления медицинских организаций, в том числе, Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора, которые четко определили, что заражение через посылки невозможно», — комментировал представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

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По официальным научным данным, коронавирус до 48 часов живет на пластмассе, металле, лакированной поверхности. На ткани лишь шесть-восемь часов. И, учитывая срок доставки отправлений, китайских посылок опасаться не надо, заверял завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Однако подобные заверения не вызывают доверия массового покупателя и не останавливают попытки обеззаразить посылки. Люди по-прежнему опасаются заразиться коронавирусом через посылку AliExpress, и чтобы избежать рисков повторяют различные способы обработки посылок из Китая, подсмотренные в интернете.

Заморозка

Один из распространенных советов — положить посылку в морозилку и подержать сутки или дольше. Такой метод может дать обратный эффект.

«В замороженном состоянии при 70 градусах мороза вирусы могут оставаться активными в течении нескольких лет», — прокомментировал врач клинической фармакологии, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Мыло и жидкость для мытья посуды

Роспотребнадзор рекомендует для профилактики коронавируса чаще мыть руки с мылом. Поэтому универсальное средство пробуют и на посылках.

#Инфографика Чем на самом деле опасны грязные руки?

«Моющие средства уничтожают вирус (детергенты) – мыло, шампуни, стиральный порошок, жидкие моющие средства, особенно хлорсодержащие при воздействии на него в течении нескольких минут», — согласился Кондрахин.

Поэтому самым осторожным можно постирать одежду, полученную из китайских интернет-магазинов, помыть с мылом игрушки и другие предметы , которые не пострадают от воздействия воды и моющих средств.

Впрочем, это стоит делать всегда с любыми покупками.

Обработка ультрафиолетом

Ультрафиолет используют в больницах для обеззараживания воздуха. Это электромагнитное излучение в диапазоне между видимым и рентгеновским. Для дома предназначены специальные бактерицидные лампы (средняя стоимость около 2,5 тысячи рублей) в том же диапазоне. А вот ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей, которые активно советуют интернет-эксперты, не помогут — их частота излучения отличается от той, что используется в стерилизаторах.

«Кварцевание также убивает вирусную инфекцию, поэтому кварцевать полезно помещения, где находился больной», — отметила врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.

Но, по ее словам, если речь идет о посылке, то такие сложности не имеют смысла: «Бояться передачи коронавирусной инфекции через посылки нет никаких оснований. Еще не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в мире через зараженные предметы в посылках».

Перекись водорода, спирт и антисептики

Теоретически, учитывая, что посылки из Китая идут более двух суток и подвергаются перепадам температуры, никакой вирус в таких условиях не выживет. Но если есть подозрения, что совсем недавно посылки касался больной, можно подстраховаться антисептиками.

«Если же говорить об обработке предметов, с которыми контактировал больной коронавирусной инфекцией (гриппом или ОРВИ) в ближайшее время, например, дверные ручки, телефон, клавиатура, подлокотники, чихнул на одежду, то помогают любые антисептики — обработка предметов и поверхностей спиртом, хлорсодержащими антисептиками...», — добавила Обут.