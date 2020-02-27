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AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Продленные в Китае из-за распространения коронавируса каникулы могли  стать причиной задержки посылок, заказанных с AliExpress, сообщил Sibnet.ru представитель компании Антон Пантелеев.

«В связи с продленными каникулами в Китае, ряд заказов, которые были сделаны после 20 января, могут обрабатываться с некоторой задержкой. По всем деталям покупатели могут обратиться к продавцу напрямую и определить с ним сроки отправки заказа», — прокомментировал Пантелеев.

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Новогодние каникулы в Китае должны были длиться с 24 по 30 января. В связи со вспышкой коронавируса правительство КНР решило в рамках профилактики продлить их для предприятий до 10 февраля. В провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса, каникулы продлились до 20 февраля.

Вспышка заражения вирусом типа 2019-nCoV произошла в Китае. Сейчас количество инфицированных в КНР насчитывает более 78 тысяч человек, свыше 2,7 тысячи скончалось. В Южной Корее заразилось более 1,2 тысячи человек, 11 умерли.

Тема: Распространение китайского вируса
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