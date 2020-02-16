Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress

Эксперты Роскачества дали рекомендации по поводу покупок на зарубежных интернет-сайтах и объяснили принципиальную разницу между шопингом на двух крупнейших маркетплейсах — Amazon и AliExpress.

Принципиальная разница этих двух крупнейших торговых площадок — в отправке товаров. « У AliExpress она происходит не с центрального склада компании — каждый продавец занимается этим самостоятельно. Оплата производится в рублях в момент совершения заказа», — сообщили в Роскачестве.

При этом продавец получает деньги за заказ только после подтверждения покупателем получения посылки (у каждого заказа имеется срок защиты). «Доплачивать за срочность доставки на AliExpress, как правило, не имеет смысла, так как в этом случае на территории Китая посылки будут идти с пометкой "срочно", а по России — в общем потоке посылок», — отметили эксперты.

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Amazon дожидается доставки всех посылок покупателя на свой склад, собирает их в одну общую посылку для отправки адресату. При этом за доставку покупатель платит только один раз, а списание средств (в долларах по курсу ЦБ) происходит не в момент оформления заказа, а только после того, как магазин подтвердит отправку заказа на центральный склад.

«По прибытии товара на границу, покупателю приходит письмо с просьбой заполнить таможенную декларацию — необходимо перейти по ссылке и заполнить все поля. Иногда просят прислать скриншот ордера — это скриншот подтверждения заказа, который приходит на почту в момент списания денег со счета. После прохождения процесса таможенного оформления доставка осуществляется местными службами», — рассказали эксперты.

Есть мошенники

Но известное имя площадки — не гарантия безопасности, считают специалисты Group-IB Brand Protection. Эксперты ежедневно фиксируют мошеннические ресурсы, нацеленные на площадки с мировой известностью, такие как Amazon, eBay, AliExpress и другие.

«Так, в 2018 году перед "черной пятницей" обнаружили более 400 ресурсов, выдающих себя за AliExpress, и более 200 ресурсов, нацеленных на другие бренды и интернет-площадки, а появление новых регулярно фиксируется и на сегодняшний день», — уточнили эксперты.