Коронавирус в цифрах и фактах

3 марта: Экспересс-тест на коронавирус
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали тест-систему для выявления коронавируса за 1,5 часа.
Папу Римского Франциска проверили на коронавирус. Оказалась обычная простуда.
Коронавирус добрался до Украины. Минздрав страны подтвердил первый случай заражения.
Вирус 2019-nCoV признан ближайшим родственником SARS-CoV, ответственного за вспышку респираторных заболеваний в 2002-2003 годах, и получил имя SARS-CoV-2
Число заразившихся — 92 220, скончались 3 129
- в Китае — 80 151, скончались 2 943
- в Южной Корее — 5 186, скончались 28
- в Италии — 2 036, скончались 52
- в Иране — 2 336, скончались 77
2 марта: Коронавирус привезли из Италии в Россию
У приехавшего из Италии россиянина подтверждено наличие коронавируса. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.
Правительство Португалии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране.
Число заразившихся — 89 741, скончались 3 060
- в Китае — 80 026, скончались 2 912
- в Южной Корее — 4 335, скончались 26
- в Италии — 1 835, скончались 34
- в Иране — 1 501, скончались 66
1 марта: Более 1 тысячи больных в Италии
В Чехии подтверждены первые три случая заражения коронавирусом COVID-19 — все заболевшие вернулись из Италии.
Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде.
Число заразившихся — 87 137
- в Китае — 79 968, скончались 2 873
- в Южной Корее — 3 736, скончались 18
- в Италии — 1 128, скончались 29
- в Иране — 593, скончались 43
Декабрь 2019 — февраль 2020
Вспышка вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центральной части Китая — 12-миллионном Ухане.
Источником инфекции стал гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей, предположительно южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры, которые продавались на рынке.
Случаи заражения были выявлены в 64 странах, включая Россию. В Европе главным очагом коронавирусной инфекции стала Италия.