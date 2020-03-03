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Коронавирус в цифрах и фактах

Источник:
Sibnet.ru
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Коронавирусная инфекция COVID-19, осложнения которой вызывают тяжелую вирусную пневмонию с летальным эффектом, в феврале вырвалась из Китая — эпидцентра заболевания. Наибольшее число зараженных зафиксировано, помимо КНР, в Южной Корее, Италии и Иране. Специфические лекарства, как и вакцина от нового типа коронавируса пока не разработана.

3 марта: Экспересс-тест на коронавирус

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали тест-систему для выявления коронавируса за 1,5 часа.

Папу Римского Франциска проверили на коронавирус. Оказалась обычная простуда.

Коронавирус добрался до Украины. Минздрав страны подтвердил первый случай заражения.

Вирус 2019-nCoV признан ближайшим родственником SARS-CoV, ответственного за вспышку респираторных заболеваний в 2002-2003 годах, и получил имя SARS-CoV-2

Число заразившихся — 92 220, скончались 3 129

  • в Китае — 80 151, скончались 2 943
  • в Южной Корее — 5 186, скончались 28
  • в Италии — 2 036, скончались 52
  • в Иране — 2 336, скончались 77

2 марта: Коронавирус привезли из Италии в Россию

У приехавшего из Италии россиянина подтверждено наличие коронавируса. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Правительство Португалии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране.

Число заразившихся — 89 741, скончались 3 060

  • в Китае — 80 026, скончались 2 912
  • в Южной Корее — 4 335, скончались 26
  • в Италии — 1 835, скончались 34
  • в Иране — 1 501, скончались 66

1 марта: Более 1 тысячи больных в Италии

В Чехии подтверждены первые три случая заражения коронавирусом COVID-19 — все заболевшие вернулись из Италии.

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде.

Число заразившихся — 87 137

  • в Китае — 79 968, скончались 2 873
  • в Южной Корее — 3 736, скончались 18
  • в Италии — 1 128, скончались 29
  • в Иране — 593, скончались 43

Декабрь 2019 — февраль 2020

Вспышка вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центральной части Китая — 12-миллионном Ухане.

Источником инфекции стал гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей, предположительно южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры, которые продавались на рынке.

Случаи заражения были выявлены в 64 странах, включая Россию. В Европе главным очагом коронавирусной инфекции стала Италия.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Совсем обнаглели. Даже в открытую хвастаются этим... 😣

cre

Уже воровство называют экономией...

Иркут 69

Но тут хотя бы покупают добровольно. А тут я бы провел аналогию, с начальником лагеря, который удвоил...

Lava Lava

Я уже давно говорю что когда правительство хвастается продажами нефти, газа, когда говорит о экономии...

Uynachalnica

А сколько бюждет на Захарченко сэкономил?