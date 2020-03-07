Первый россиянин исцелился от коронавируса

Заболевшего коронавирусом россиянина выписали в Москве после выздоровления, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Речь идет о сотруднике Российского футбольного союза Давиде Берове, который заразился инфекцией в Италии. Отмечается, что подробные тесты после госпитализации подтвердили отсутствие заболевания.

«В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — цитируют в штабе главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлану Сметанину.

Всего на территории России было зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции: два у граждан Китая, семь — у россиян, вернувшихся из Италии, еще один — у гражданина Италии, прилетевшего в Россию.