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Первый россиянин исцелился от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Заболевшего коронавирусом россиянина выписали в Москве после выздоровления, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Речь идет о сотруднике Российского футбольного союза Давиде Берове, который заразился инфекцией в Италии. Отмечается, что подробные тесты после госпитализации подтвердили отсутствие заболевания.

«В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — цитируют в штабе главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлану Сметанину.

Всего на территории России было зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции: два у граждан Китая, семь — у россиян, вернувшихся из Италии, еще один — у гражданина Италии, прилетевшего в Россию.

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