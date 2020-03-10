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Италия закрылась на карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Италия вводит запрет на передвижение, закрывает школы и университеты, запрещает торжества и приостанавливает проведение спортивных мероприятий — ограничения связаны с эпидемией коронавируса в стране, соответствующий указ подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конти.

Меры предусматривают запрет на передвижение, за исключением экстренных случаев, например по медицинским показаниям, приводит Corriere della Serra текст документа. Ранее такие меры действовали для 15 провинций.

Чемпионат Серии А по футболу и все спортивные мероприятия в стране будут приостановлены, школы и университеты по всей Италии будут закрыты до 3 апреля. Бары, рестораны, пабы и дискотеки по всей Италии должны будут закрыться после 18.00. Запрещены торжества, в том числе свадьбы и похороны. Музеи, театры и кинотеатры не работают.

«Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы защитить здоровье граждан… Поэтому наши привычки должны быть изменены. Они должны быть изменены сейчас. Я собираюсь подписать указ, который мы можем обобщить как «я остаюсь дома», — сказал Конте.

По данным на вечер понедельника, в Италии COVID-19 диагностирован у 9 172 человек. 463 пациента скончались, 724 выздоровели. Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

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