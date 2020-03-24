Красноярцы скинутся на кофемашину врачам, живущим на работе

Общественники решили купить кофемашину и сладости врачам Красноярской БСМП, где 85 врачей живут на работе из-за пандемии коронавируса, сообщила в соцсетях активист Алла Петрова.

БСМП определена основной клиникой по оказанию медицинской помощи заболевшим и подозрением на COVID-19. В больнице проживают 85 сотрудников, задействованных в оказании медицинской помощи данной группе больных — врачи, медицинские сестры, младший медицинский и немедицинский персонал.

«85 сотрудников инфекционного отделения сейчас живут в БСМП, чтобы не стать источником заражения, а мы хотим немного скрасить им пребывание там и купить им кофемашину. Если деньги останутся, купим побольше кофе, чтобы был запас. И ещё немного чая для тех, кто не пьёт кофе», — написала Петрова.

Представитель больницы Ирина Сидорова поблагодарила общественников, она отметила, что в учреждении организовано трехразовое питание, но от кофе и чая они не откажутся.