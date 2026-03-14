Главные литературные экранизации 2026 года

Классические романы получат новое прочтение в кино, а недавние бестселлеры — новую аудиторию. Зрителей ждут встречи с героями Гомера, Агаты Кристи, Джейн Остин, Ю Несбе, братьев Стругацких. В топе — главные экранизации 2026 года в мировом и российском кинематографе.

«Одиссея»/ The Odyssey

После завершения Троянской войны царь Итаки Одиссей возвращается на родину. Но путь займет долгие годы, и его жене Пенелопе придется отбиваться от назойливых женихов, а сыну — взрослеть без отца.

Легендарную поэму Гомера экранизировали несколько раз, в том числе российский режиссер Андрон Кончаловский. Теперь за произведение взялся оскароносный режиссер Кристофер Нолан («Начало», трилогия о Бэтмене, «Дюнкерк», «Оппенгеймер»). Его «Одиссея» (18+) — эпический фэнтезийный боевик.

В ролях Мэтт Дэймон, Том Холланд, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Роберт Патиссон и другие звезды Голливуда.

Когда смотреть: в мировом прокате с 17 июля.

«Грозовой перевал» / Wuthering Heights

История любви дочки сквайра Кэтрин Эрншо и безродного Хитклиффа. Еще одна экранизация знаменитого романа Эмили Бронте.

Режиссер Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды», второй сезон «Убивая Еву») в своем «Грозовом перевале» (18+) взяла только часть романа. Главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Когда смотреть: в прокате с 14 февраля, цифровой релиз 31 марта.

«Нарния: Племянник чародея» / Narnia

Мальчик Дигори и девочка Полли с помощью волшебных колец перемещаются между мирами. В одном из них они будят колдунью Джадис, а уже вместе с ней попадают в Нарнию — мир, который создал лев Аслан.

«Нарния: Племянник чародея» (возрастной рейтинг еще не установлен) — экранизация одноименного романа Клайва Стейплза Льюиса из цикла «Хроники Нарнии», шестая по счету, но первая по внутренней хронологии.

В режиссерском кресле — постановщица Грета Гервиг («Барби», «Маленькие женщины»). В ролях Дэвид МакКенна, Беатрис Кэмпбелл, Эмма Маки, Дэниел Крейг, Мерил Стрип (голос льва Аслана).

Когда и где смотреть: в ограниченном кинопрокате с 26 ноября, далее на Netflix.

«Трудно быть богом»

Сотрудник Института экспериментальной истории, прогрессор Антон под именем дона Руматы наблюдает за жизнью на планете Арканар, общество на которой находится на феодальной ступени развития. Землянин не имеет права вмешиваться в ход истории, но влюбляется в местную девушку.

За третью экранизацию культовой повести братьев Стругацких взялись продюсер Федор Бондарчук, режиссер Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия») и сценарист Андрей Золотарев («Лед 2», «Слово пацана», «Сто лет тому вперед»). В ролях Александар Радоичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Никита Кологривый.

Где смотреть: Wink, дата премьеры не объявлена.

«Гордость и предубеждение» / Pride and Prejudice

В семействе землевладельцев Беннетов пять девиц на выданье. Неудивительно, что внимание миссис Беннет привлекает сосед — молодой богатый холостяк Чарльз Бингли и его друг, мистер Дарси. Последний на одном из балов нелестно отзывается об одной из дочерей — своевольной Элизабет…

Одноименный роман Джейн Остин не раз экранизировали. Одну из главных романтических пар в этот раз сыграют Эмма Коррин и Джек Лоуден. Также в ролях Оливия Колман, Руфус Сьюэлл и Фиона Шоу. Режиссер новой версии «Гордости и предубеждения» (18+) — Эрос Лин («Черное зеркало», «Шерлок», «Доктор Кто»).

Где смотреть: Netflix, дата премьеры не объявлена.

«Сказка о царе Салтане»

Экранизация одноименной сказки Александра Сергеевича Пушкина, в которой будут и царь Салтан, и заточенная в бочку царица с «неведомой зверушкой», и подросший князь Гвидон, и Царевна-Лебедь, и знаменитая белочка.

За русскую классику взялся Сарик Андреасян («Онегин», «Непрощенный», «Чикатило»). Из нововведений — безымянная девушка, которая «я б для батюшки-царя родила богатыря», обрела имя — Аннушка. А знакомые с детства строки перемежаются диалогами с современной речью.

Роли в сказке исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и другие.

Когда смотреть: в прокате с 12 февраля, цифровой релиз в апреле.

«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

История двух бродяг в Вестеросе за 100 лет до событий «Игры престолов». Добродушный межевой рыцарь Дунк в сопровождении маленького наглого оруженосца таинственного происхождения Эгга отправляется на рыцарский турнир, чтобы прославиться и получить место в одном из Великих домов.

«Рыцарь Семи Королевств» (18+) — еще один сериал во вселенной «Игры престолов», созданной Джорджем Мартином. Это экранизация повести «Межевой рыцарь».

В главных ролях Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл. Шоураннер — Айра Паркер, работавший над «Домом дракона».

Где смотреть: вышел HBO

«Дюна 3» / Dune: Part Three

Пол Атрейдес уже 12 лет как Император, но его власть стала кровавым фанатизмом. Бене Гессерит, Тлейлаксу, Гильдия Космонавигации и его собственная жена, принцесса Ирулан, организуют заговор против него.

«Дюна 3» (18+) — завершающая часть трилогии Дени Вильнева («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») по романам фантастическим романам Фрэнка Герберта. Теперь в основе — «Мессия Дюны».

В фильм вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, также появится Джейсон Момоа в роли гхолы Дункана Айдахо.

Когда смотреть: в мировом кинопрокате с 18 декабря.

«Тайна семи циферблатов» / Agatha Christie's Seven Dials

Англия, 1925 год. После вечеринки в загородном доме один из гостей мертв. Полиция считает произошедшее самоубийством, однако семь будильников возле тела не дают покоя молоденькой леди Эйлин, которую все зовут Бандл. Она начинает собственное расследование.

Шпионский детектив «Тайна семи циферблатов» (18+) поставлен по одноименному детективному роману Агаты Кристи. Главные роли исполняют Миа Маккенна-Брюс Хелена Бонем Картер и Мартин Фриман. Шоураннер и сценарист — Крис Чибнелл («Убийство на пляже», «Доктор Кто»).

Где смотреть: Netflix.

«Проект "Конец света"» / Project Hail Mary

Школьный учитель Райленд Грейс — единственный выживший на межзвездном корабле, отправленном с Земли с целью спасти Солнечную систему от астрофагов — бактерий, пожирающих звезды. Во время миссии он встречается с инопланетянином, который пытается спасти свою расу от той же участи.

«Проект "Конец света"» (18+) — экранизация одноименного романа Энди Вейера, автора «Марсианина». Режиссеры — Фил Лорд и Крис Миллер («Облачно. Возможны осадки в виде фрикаделек», «Лего. Фильм»). Сценарист — Дрю Годдар, который уже работал над «Марсианином». В главной роли — Райан Гослинг.

Когда смотреть: в мировом прокате с 20 марта.

«Вегетация»

В постапокалиптическом мире, где мутировали деревья и машины, два брата должны добраться до секретного подземного города.

«Вегетация» (18+) — экранизация нового романа Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Сердце Пармы»). Режиссер — Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера»). В ролях Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин.

Где смотреть: Okko, дата выхода не объявлена.

«Детектив Холе» («Харри Холе») / Detective Hole

Серийный убийца, оставляющий значки в виде пентаграммы, появился в Осло. Расследованием занимается детектив Харри Холе вместе с коррумпированным коллегой Томом Волером.

«Детектив Холе» (18+) — сериал, основанный на книгах норвежского писателя Ю Несбё о детективе-алкоголике Харри Холе. В первом сезоне экранизируют роман «Пентаграмма» (пятой книге в серии).

Проектом занимается сам Несбё, при помощи режиссера Эйстейна Карлсена («Даг»). В главных ролях Тобиас Зантельман, Юэль Киннаман и Пия Тьелта.

Когда и где смотреть: на Netflix с 26 марта.

«Созвездие пса» / The Dog Stars

В мире будущего вирус уничтожил большую часть человечества. Бывший пилот Хиг живет на аэродроме. Однажды он ловит по радио таинственное сообщение и начинает поиски его источника.

За экранизацию постапокалиптического романа Питера Хеллера, вышедшего в 2012 году, взялся мэтр Ридли Скотт («Чужой», «Гладиатор»). Главные роли в «Созвездии пса» (18+) исполнили Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс.

Когда смотреть: в мировом прокате с 27 марта.

«Тайный дневник Верити» / Verity

Писательница Лоуэн Эшли, завязшая в долгах, принимает предложение закончить книгу известного автора Верити Кроуфорд, ставшей жертвой несчастного случая. Лоуэн предстоит разобраться: сочинения Верити — фантазии или страшные признания.

Психологический триллер Майкла Шоуолтера («Сладкая парочка», «Мысль о тебе») «Тайный дневник Верити» (18+) основан на одноименном бестселлере Колин Гувер. В главных ролях Энн Хэтэуэй , Джош Хартнетт и Дакота Джонсон.

Когда смотреть: в мировом прокате с 2 октября.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» / The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

История о том, как юный Хеймитч Эбернети из Дистрикта 12 победил в 50-х Голодных играх и почему в итоге стал наставником-алкоголиком.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» (18+) — экранизация последнего романа Сьюзен Коллинз из цикла «Голодные игры», вышедшего в 2025 году. Фильм ставит Фрэнсис Лоуренс («Долгая прогулка», «Красный воробей»), снявший четыре предыдущих фильма франшизы. В ролях Джозеф Зада, Майя Хоук, Рэйф Файнс, Эль Фэннинг, Киран Калкин.

Когда смотреть: в мировом прокате с 20 ноября.

«К себе нежно»

Успешная хирург-отоларинголог Надя переживает кризис среднего возраста. Муж ушел, дочь отдаляется… Отправленная в неожиданный отпуск, она пытается разобраться в собственной жизни.

«К себе нежно» (16+) основан не на художественном произведении, а на одноименной книге по самопомощи Ольги Примаченко, которая несколько лет занимала лидирующие позиции по продажам.

В фильме Ивана Китаева («Бывшие», «Открытый брак») сыграли Карина Разумовская, Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова, Любовь Артемьева.

Когда смотреть: в российском прокате с 5 марта, цифровая версия ожидается ближе к лету.