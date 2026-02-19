«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал

Новая экранизация «Грозового перевала» Эмили Бронте, идущая в мировом и российском кинопрокате, стала главным зимним скандалом в кинематографе. Критики громят фильм за потерю смысла оригинала, но значительная часть зрителей готова закрыть на это глаза ради красивой картинки и актеров.

Холодный, продуваемый ветрами Йоркшир XVIII века. Кэтрин Эрншо растет в поместье Грозовой Перевал с отцом, склонным к алкоголизму и лудомании. В очередной раз напившись, он привозит домой безродного мальчика. Девочка дает ему имя Хитклифф — в честь покойного брата. Они растут бок о бок и уже взрослыми проявляют друг к другу все больший интерес.

Но приемыш — не пара дочке сквайра. Несмотря на чувства к Хитклиффу, Кэтрин выходит замуж за нового соседа Линтона. Обиженный Хитклифф уезжает, а через несколько лет возвращается — богатый и с желанием отомстить.

Жанр: драма

Режиссер: Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды», «Солтберн», второй сезон «Убивая Еву»)

В ролях: Марго Робби, Джейкоб Элорди, Хонг Чау, Шазад Латиф, Элисон Оливер, Оуэн Купер

Продолжительность: 2 часа 16 минут

Бюджет: 80 миллионов долларов

Возраст: 18+

Феннелл взяла для фильма только часть романа Бронте, в титрах даже указано, что он снят «по мотивам». Также режиссер говорила, что картина — это ее впечатления от прочтения «Грозового перевала» в 14 лет.

Рейтинг «Грозового перевала» на IMDb: 6.30, на «Кинопоиске»: 6.7. На Rotten Tomatoes у драмы 61% рейтинга от критиков и 80% от зрителей.

Измена оригиналу и бессмысленный эпатаж

Критики единодушны во мнении, что Феннелл превратила сложный, многослойный роман о разрушительной силе классового неравенства и мести в банальный любовный треугольник. Из сюжета полностью вырезана линия детей, а сам Хитклифф из мстительного демона превратился в «красивого парня, который хмурит брови».

The Independent назвал картину «поразительно плохой», а обозреватель Collider заявил, что «Эмили Бронте точно перевернулась в гробу».

Ругают и актерский дуэт Робби и Элорди. По мнению рецензентов, между актерами нет «химии», а их герои существуют в разных измерениях. Робби играет Кэтрин женщиной вне времени, чьи мотивы сводятся к капризам, а Элорди — «пассивный объект ее желания». Отдельно актрисе достается за то, что она не выглядит молоденькой, неопытной девушкой.

Фото: © кадр из фильма «Грозовой перевал»

Попытки режиссера осовременить классику через откровенные сцены и БДСМ-эстетику назвали «дешевым эпатажем». Критик Никита Лаврецкий из Афиша Daily отметил, что фильм не дожимает ни до чистой порнографии, ни до гротеска, оставаясь «пустой и нелепой конструкцией». Визуальный ряд называют «тиктоковским», а саундтрек с песнями Charli XCX — чужеродным.

Визуальная эстетика

Зрители отметили визуальную роскошь «Грозового перевала» и необычный готический стиль. Декорации и костюмы назвали сильной стороной фильма, сравнив его с «Марией-Антуанеттой» Софии Копполы.

Многие готовы простить фильму вольности с сюжетом только ради возможности посмотреть на Элорди. Тиктокерша @remi.meli посоветовала воспринимать это кино не как экранизацию, а как отдельную историю с «двумя самыми горячими людьми на планете».

А некоторые зрители назвали финал картины настолько эмоциональным, что в зале после титров не могли пошевелиться.