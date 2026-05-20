Новый фильм Звягинцева «Минотавр» сорвал 8-минутные овации в Каннах

Режиссер Андрей Звягинцев представил фильм «Минотавр» на 79-м Каннском кинофестивале, картине аплодировали восемь минут.

После оваций Звягинцев выступил с речью, в которой поблагодарил всех, кто дал ему возможность снять фильм на русском языке, а также зрителей.

«Минотавр» вышел после девятилетнего перерыва. Это ремейк картины Клода Шаброля «Неверная жена» 1968 года. Главный герой картины — директор компании, ему изменяет жена, а в бизнесе сложная ситуация. К тому же начинаются боевые действия.

В картине снялись Варвара Шмыкова, Ирис Лебедева, Юрис Жагарс, Дмитрий Мазуров.

Звягинцев уехал из России в 2022 году. Его предыдущая картина «Нелюбовь» вышла девять лет назад и получила Приз жюри Каннского фестиваля.