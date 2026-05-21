Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выходит в прокат

Остросюжетный боевик Гая Ричи «Грязные деньги» (18+) выходит в официальный прокат в России в четверг, 21 мая.

По сюжету юристка Рэйчел Уайлд привлекает элитных оперативников Сида и Бронко, чтобы разобраться с магнатом, присвоившим миллиард долларов и скрывающимся на неприступном острове.

По словам режиссера, фильм «Грязные деньги» (In the Grey, буквальный перевод — «В серой зоне») основан на реальной истории.

«Существует целый мир такой серой зоны, где работают профессионалы, привычные к традиционному правому миру. Работать за пределами белой зоны гораздо выгоднее и непредсказуемее. Но ты не сразу переходишь в черную зону, а колеблешься в серой», — сказал Ричи в интервью изданию The Playlist.

В фильме снимались Эйса Гонсалес, Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Розамунд Пайк и другие.