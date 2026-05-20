Фильм «Мандалорец и Грогу» выходит в прокат

Мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 20 мая, полнометражная лента продолжит историю, начатую в популярном сериале «Мандалорец».

Картину уже назвали одним из самых ожидаемых фантастических релизов 2026 года. За постановку отвечает Джон Фавро — режиссер ранее работал над сериалом и крупными проектами Marvel.

Официальных показов «Мандалорец и Грогу» в России не будет, так как студия Disney свернула свое присутствие в стране. Ожидается, что российские зрители смогут посмотреть фильм в рамках «серого проката» — в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Мандалорец и Грогу» расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Главную роль, как и в оригинальном сериале, сыграл Педро Паскаль. Действие разворачивается во вселенной «Звездных войн» — спустя несколько лет после падения Галактической Империи.

Сериал «Мандалорец» выходил с ноября 2019 года. Финал третьего сезона состоялся в апреле 2023 года. Изначально планировался четвертый сезон, однако в дальнейшем вместо новой части студия Lucasfilm решила развивать историю в формате полнометражного фильма.

