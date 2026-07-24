Кристофер Нолан подтвердил звание лидера IMDb, улучшив собственный режиссерский рекорд с картиной «Одиссея». Теперь Нолан уверенно возглавляет топ-250 IMDb, опережая ближайших преследователей на два фильма.

IMDb (Internet Movie Database, «Интернет-база фильмов») — старейший и самый авторитетный путеводитель в мире кинематографа. Это крупнейшая система оценки фильмов и сериалов, в которой добавлять информацию, писать рецензии и голосовать может каждый.

Фильмы в IMDb оцениваются по шкале от 1 до 10. На основе оценок зрителей фильму выставляется WR (взвешенный рейтинг) с десятой балла (например: 8,2). Это средневзвешенная, а не среднеарифметическая оценка.

Сложная формула, которая учитывает вес каждого голоса, порог по количеству и другие параметры, позволяет отсекать накрутки и делать итоговую оценку более объективной. Например, в учет не берутся оценки пользователей, не голосующих регулярно. В формуле WR для рейтинга тop-250 IMDb учитываются:



Число голосов, отданных за фильм;

Минимальное число голосов, необходимое для попадания в рейтинг (25 тысяч);

Средняя оценка пользователями от 1 до 10;

Средняя оценка всех фильмов на IMDb.

Нолан

Кристофер Эдвард Нолан (Christopher Edward Nolan) — британский и американский сценарист, продюсер, режиссер, актер, оператор и даже композитор. Снимать короткометражки начал еще в детстве, на сегодня в его фильмографии в качестве режиссера 17 полнометражных фильмов. А сам он занимает пост президента Гильдии режиссеров Америки.

В Росии Нолана узнали в начале 2000-х по фильмам «Помни», «Бэтмен: Начало». Дале прогремели «Престиж», «Темный рыцарь», «Интерстеллар», «Оппенгеймер».