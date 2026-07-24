НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Нолан и другие: лидеры топ-250 IMDb по числу фильмов

Источник:
Sibnet.ru
222 0
Кристофер Нолан подтвердил звание лидера IMDb, улучшив собственный режиссерский рекорд с картиной «Одиссея». Теперь Нолан уверенно возглавляет топ-250 IMDb, опережая ближайших преследователей на два фильма.

IMDb (Internet Movie Database, «Интернет-база фильмов») — старейший и самый авторитетный путеводитель в мире кинематографа. Это крупнейшая система оценки фильмов и сериалов, в которой добавлять информацию, писать рецензии и голосовать может каждый.


Фильмы в IMDb оцениваются по шкале от 1 до 10. На основе оценок зрителей фильму выставляется WR (взвешенный рейтинг) с десятой балла (например: 8,2). Это средневзвешенная, а не среднеарифметическая оценка.


Сложная формула, которая учитывает вес каждого голоса, порог по количеству и другие параметры, позволяет отсекать накрутки и делать итоговую оценку более объективной. Например, в учет не берутся оценки пользователей, не голосующих регулярно. В формуле WR для рейтинга тop-250 IMDb учитываются:


  • Число голосов, отданных за фильм;
  • Минимальное число голосов, необходимое для попадания в рейтинг (25 тысяч);
  • Средняя оценка пользователями от 1 до 10;
  • Средняя оценка всех фильмов на IMDb.

Нолан

Кристофер Эдвард Нолан (Christopher Edward Nolan) — британский и американский сценарист, продюсер, режиссер, актер, оператор и даже композитор. Снимать короткометражки начал еще в детстве, на сегодня в его фильмографии в качестве режиссера 17 полнометражных фильмов. А сам он занимает пост президента Гильдии режиссеров Америки.

В Росии Нолана узнали в начале 2000-х по фильмам «Помни», «Бэтмен: Начало». Дале прогремели «Престиж», «Темный рыцарь», «Интерстеллар», «Оппенгеймер».

Еще по теме
Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Судный день»
Стартовали съемки нового фильма «Властелин колец»
«Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат
Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Инфографика
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Месси покинул сборную Аргентины
Названы лучшие бюджетные телевизоры
Что означают красные платежки за ЖКХ
Realme покинет китайский рынок
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

corrector

и послал нацистам оружия, и профинансировал нацистам его производство в других странах, от этих рубий...

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...