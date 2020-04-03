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Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мировой суд в Уфе оштрафовал на 15 тысяч мужчину за то, что он ночью вышел перепарковать машину, в Новороссийске женщине выписали штраф на такую же сумму за прогулку без разрешительных документов на перемещение по городу.

Вечером в среду, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал поправки в КоАП, позволяющие штрафовать физлиц за нарушение санитарных правил на 15-40 тысяч рублей, а уже в ночь на 2 апреля полиция составила первый протокол.

Мировой суд Уфы оштрафовал на 15 тысяч рублей 33-летнего жителя микрорайона Затон, вышедшего перепарковать машину, сообщает пресс-служба МВД Башкортостана.

Судья, опираясь на материалы отдела полиции, признала, что в нарушение указа главы республики молодой человек находился «в общественном месте без справки от работодателя». Мужчина вину признал, сообщив, что о введении режима самоизоляции не знал.

Октябрьский районный суд Новороссийска оштрафовал 37-летнюю женщину. Она прогуливалась в сквере не по месту своего фактического проживания. Разрешительных документов на перемещение по городу она предъявить не смогла, сообщила пресс-служба администрации города.

Адвокат международной правозащитной организации «Агора» Станислав Селезнев отметил, что скорость, с которой в стране демонстрируется готовность властей к самым жестким мерам воздействия на граждан, трудно объяснить обеспечением верховенства права.

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«Обращает на себя внимание тот факт, что поправки в КоАП были опубликованы и вступили в силу 1 апреля, а протокол о правонарушении был составлен той же ночью», — приводит «Коммерсантъ» слова адвоката.

По его словам, есть сомнения в том, что сотрудники полиции, составлявшие протокол, смогли бы, будь у гражданина в суде адвокат, объяснить, насколько указ главы республики от 18 марта с изменениями от 31 марта соответствует федеральному закону».

«Часть включенных в указ ограничений получила легальное обоснование лишь 1 апреля, а часть по-прежнему противоречит Конституции РФ», — отметил адвокат.



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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...