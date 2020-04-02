Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше

Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.

Круг контактных лиц 30 зараженных составляет более 1 тысячи человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирске.

По данным на утро четверга, в мире общее число заболевших в 180 странах мира составляет более 926 тысяч, 158 тысяч выздоровели, 46,4 тысячи умерли.

В Российской Федерации зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 190 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 440 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли.