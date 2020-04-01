Незаконные прогулки: что можно и нельзя в «домашнем режиме»

Российские регионы ввели особые режимы, предполагающие самоизоляцию жителей. Постановления губернаторов позволяют выходить из дома за продуктами, лекарствами, для выгула собак и на работу, если организация не приостановила работу. Возможны ли перемещения в других экстренных случаях, какие документы нужно носить с собой и что грозит за прогулки без повода?

Режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса начался 31 марта. В большинстве регионов он завершится 5 апреля, некоторые установили более длительные сроки или вели ограничения с открытой датой до особого распоряжения.

В каких случаях можно выходить на улицу

Выходить можно в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку, для выноса мусора и выгула собаки. Можно ездить на работу и обратно, если деятельность организации не приостановлена. К таким организациям относятся экстренные службы, медучреждения, СМИ, органы власти, продавцы товарами первой необходимости и другие, перечисленные в Указе президента №206.

Кроме того, в постановлениях губернаторов есть такой пункт: «за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью». К таким случаям можно отнести, например, поездку к пожилым родственникам, если им надо отвезти продукты или лекарства, или если нужно забрать ребенка из больницы.

#Продукты Какими продуктами запасаться

«Когда угроза здоровью, например, срочная помощь пожилому родственнику, конечно, можно. Правоохранительные органы тоже всегда руководствуются разумом. Если причина достаточная, чтобы выйти из дома, к человеку санкций никто не применит», — прокомментировал Sibnet.ru глава департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов.

Он подчеркнул, что задача постановления — не собрать штрафы, а добиться того, чтобы люди не выходили из дома без жизненно важного повода. В текущей ситуации это вынужденная мера в общих интересах.

Как доказать цель выхода

Если человек идет на работу, то должен взять справку от руководителя в с подписью и печатью компании о том, что он задействован в работе, а также документ, удостоверяющий личность.

По сути в любом регионе нужно с собой носить паспорт и справку с работы. Но она может быть разной. Например, в Хакасии утвердили свою форму справки для работающих в период самоизоляции (ее можно найти на сайте правительства региона), а в Новосибирской области ее можно составить в свободной форме.

Кто вправе останавливать на улице

Во всех регионах в период пандемии коронавируса функция проверки и пресечения нарушений возложена на правоохранительные органы.

«Жителям региона запрещается покидать места проживания, за исключением случаев необходимости. Наряды полиции дежурят на главных улицах Читы. Сами правоохранители находятся в одноразовых масках и перчатках. Данные нарушителей режима вносятся в специальный бланк. Информация передается региональному управлению Роспотребнадзора для рассмотрения возможности составления акта административного правонарушения», — сообщило правительство Забайкальского края.

#Здоровье Самые заразные места и предметы

ГУ МВД Красноярского края объяснило свой механизм действий: «При установлении гражданина на улице, в парковых зонах, иных общественных местах сотрудник полиции выясняет цель его нахождения, разъясняет требования указа губернатора и предупреждает о необходимости выполнения этих требований и ответственности за их нарушения».

Пока для полицейских важна профилактика, но в ближайшее время в случае невыполнения указанных мероприятий граждане могут быть подвергнуты административной ответственности.

Что грозит за прогулки в карантине

Гражданам, по предписанию врачей находящимся на карантине после прилета из неблагополучных стран, за нарушение грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, а в случае, если нарушение привело к заражению других людей — от 500 тысяч рублей до лишения свободы.



Другим жителям, кто никуда не летал и не находится в контактной группе с заболевшими, за прогулки без повода грозит штраф до 1 тысячи рублей.

При этом в разных регионах, решения о штрафе будут выноситься на основе разных законов.

Так, в Красноярске такое нарушение относят к статье 9.1 (Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий) закона Красноярского края «Об административных правонарушениях».

К нарушителям в Новосибирске могут быть применены меры, предусмотренные статьей 19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор).

Есть регионы, которые еще не определились. Так, власти Томской области, где режим самоизоляции продлится до 14 апреля, сообщили, что пока штрафы за нарушение этого режима не предусмотрены, а разъяснения они дадут позже.

Нужно ли подчиняться

Постановления губернаторов не предписывают никаких штрафов и наказаний, это добровольная самоизоляция, утверждает юрист Владимир Волого.

«Полгорода ездит, не все же из них врачи и адвокаты. Это не карантин, а добровольная самоизоляция. Когда будет введен карантин, режим ЧС, тогда будут действовать штрафы, установленные Госдумой», — прокомментировал Волого Sibnet.ru.

Однако правовая база в последние дни активно дорабатывается и перерабатывается. И «сила» введенных в регионах режимов может измениться, а также при изменении эпидситуации могут быть объявлены режимы ЧС или даже ЧП.



Но главное — а зачем нарушать? Опыт Китая говорит, что единственная эффективная мера, способная остановить стихийное распространение COVID-19, это минимизация контактов населения. Если Россия сделает также, то вполне вероятно, что болезнь ограничится только заграничными путешественниками и их кругом общения. Если нет, то Россию ждет режим ЧС с куда более строгими ограничениями, падением экономики, ростом заболевших и погибших.