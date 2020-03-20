Выжить в изоляции: какие продукты нужны для карантина?

Соцсети заполонили фотографии пустых полок в супермаркетах — россияне сметают продукты длительного хранения и товары первой необходимости на случай карантина из-за распространения коронавируса. Грозит ли гражданам дефицит и как правильно собрать набор для выживания в условиях пандемии?

Что скупают в магазинах

Россияне в ожидании эпидемического апокалипсиса традиционно налегают на гречку, муку, сахар, туалетную бумагу, макароны, а также консервы. На ситуацию даже обратил внимание президент Владимир Путин, который призвал граждан не тратить слишком много денег на закупку продуктов впрок.

Эксперты уверены, что дефицит в отношении отдельных групп товаров может быть только локальным и краткосрочным. Так, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков заверил, что с точки зрения запасов продовольствия на складах дефицита не будет в любом случае.

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«Мы ограничены платежеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов. По нашим данным, заказы поставщиков ретейла не увеличились, только некоторые ретейлеры вышли с запросом на дополнительные, сверх плана, объемы поставок. Это свидетельствует о том, что спрос возрос, но не настолько сильно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко отметил, что пустые полки в некоторых продовольственных магазинах — следствие исключительно логистических проблем. По его словам, никакого дефицита продовольствия в России нет, если товара нет на полке, он «либо в пути, либо на складе».

По оценке организации, запасов продуктов питания в российских магазинах даже без пополнения хватит на восемь недель. При этом торговые сети закупают товары повышенного спроса в усиленном режиме. Согласно данным АКОРТ, активнее всего граждане скупают макароны, крупы, туалетную бумагу, а также средства дезинфекции.

Как собрать набор для выживания

Но кто бы что не говорил, иметь определенный запас продуктов дома в связи с возможным карантином действительно стоит. Если карантинный режим будет введен в отдельных регионах страны, гражданам предпишут минимизировать контакты с другими людьми — это означает, что от ежедневных вылазок на улицу нужно будет отказаться.

Какие продукты покупать? Карантинные мероприятия вводятся минимум на 14 дней, поэтому лучше заранее собрать набор продовольствия на две недели. Конечно, вкусовые предпочтения у каждого свои, но в данном случае следует сделать упор на питательные продукты с длительным сроком хранения.

Например, за основу можно взять рекомендации суточного обеспечения продовольствием на одного человека МЧС, пересчитанные на две недели:

Хлеб и хлебобулочные изделия — 6,5 кг

Крупа гречневая — 560 г

Крупа рисовая — 560 г

Изделия макаронные — 560 г

Консервы мясные — 2,1 кг

Консервы рыбные — 1,4 кг

Масло животное — 700 г

Масло растительное — 140 г

Консервы овощные — 6,5 кг

Сыр и молочные изделия — 350 г

Сахар — 1 кг

Консервированные овощи допустимо заменить свежими, вместо тушенки — купить несколько кусков мяса и просто заморозить в холодильнике. Отличный вариант — закупить пельменей или налепить их самим, этот продукт очень сытный и может храниться несколько месяцев.

Можно выбрать в качестве ориентира другой список, подготовленный федеральным ведомством защиты гражданского населения Германии сразу после вспышки коронавируса. Он также рассчитан на одного человека, который должен пробыть в изоляции 14 дней:

Картофель, макароны, крупы, рис — 5 кг

Свежие и замороженные овощи — 4 кг (хорошо хранятся лук, чеснок, цветная и белокочанная капуста, свекла, морковь)

Фрукты и сухофрукты — 4 кг (лучше отдать предпочтение апельсинам, лимонам, яблокам и грушам, они отлично хранятся даже без холодильника)

Молочные продукты — 3,5 кг

Мясо и рыба — 2 кг

Растительное и сливочное масло — 0,6 кг

Дополнительно гражданам рекомендуют закупить сахар, мед, муку, шоколад, сухое печенье, чай и кофе. Что касается туалетной бумаги, то на две недели в среднем требуется четыре рулона на каждого члена семьи. Можно взять с запасом, но скупать туалетную бумагу в оптовых количествах нет нужды.

Рынок ценных бумаг в 2020 году pic.twitter.com/GGmmTeXaat — Лепра (@leprasorium) March 19, 2020

Лучше всего при составлении набора для выживания руководствоваться здравым смыслом. Нельзя делать запасы скоропортящихся продуктов. Не стоит покупать гречку или макароны ящиками — у них тоже есть срок годности.



Чтобы не нагнетать панику на окружающих, приобретайте продукты в несколько заходов. Наконец, если карантин откладывается — не забывайте использовать свои запасы в повседневном потреблении и постепенно их обновляйте.