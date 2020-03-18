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Где поджидает коронавирус: самые опасные предметы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пандемия коронавируса набирает обороты, количество заражений в России ежедневно растет. Эксперты утверждают, что COVID-19 чаще всего передается через прикосновение к поверхностям, которые до этого трогали инфицированные. Какие предметы вокруг нас представляют максимальную опасность и как избежать заражения?

Ручки тележки или корзинки в супермаркете

В течение корзинками и тележками в магазинах пользуются сотни людей. Контакт продолжительный — человек обычно ходит по супермаркету от 15 до 30 минут, все это время его кожа плотно соприкасается с пластиковой поверхностью ручки, оставляя биологические следы. Согласно последним данным, именно на пластике COVID-19 выживает дольше всего — до 72 часов.

Как защититься: использовать перчатки или обрабатывать ручки санитайзером — специальным антисептическим средством.

Кнопки платежного терминала на кассе

Множество покупателей нажимают кнопки терминала и вряд ли кассиры регулярно их протирают. Более того, обычно они располагаются на высоте груди и любой кашель или чихание инфицированного человека приводит к немедленному заражению этого предмета.

Как защититься: использовать бесконтактные платежи, желательно, с помощью смартфона, что не потребует введения пин-кода.

Поручни в общественном транспорте

Множество продолжительных касаний поручней в общественном транспорте делают их идеальными рассадниками вирусов и бактерий. Поручни, как правило, пластиковые или металлические. На металле COVID-19 способен сохранять активность минимум 48 часов, и чем меньше температура в салоне, тем медленнее вирус инактивируется.

Как защититься: носить перчатки или протерать руки санитайзером сразу после выхода из общественного транспорта.

Переключатель микроволновки в офисе

Один из самых популярных предметов в стандартном офисе. Если хотя бы один больной человек коснется ручки микроволновки, то она станет источником вируса. Такие предметы крайне редко протираются антисептиками, а ведь после того, как человек разогрел еду и сел перекусить, риск прикоснуться рукой к лицу очень высок.

Как защититься: использовать обычную салфетку — включать прибор через нее, чтобы не допустить прямого контакта кожи с ручкой управления.

Стационарный телефон в офисе

Вирус может притаиться на поверхности телефонной трубки в офисе, которую берут самые разные работники. В случае с этим предметом опасность максимальна — трубку подносят близко к лицу, на нее попадают мельчайшие брызги слюны.

Как защититься: регулярно протирать телефон санитайзером, использовать громкую связь.

Офисный копировальный аппарат

Опасность примерно такая же, как от микроволновки — этот прибор достаточно популярен в традиционном офисе и множество людей касаются принтера в течение дня, чтобы распечатать нужный документ.

Как защититься: распечатывать документы только через секретаря, использовать санитайзер или антисептическую салфетку.

Ручки входных дверей в здания

Большое количество людей касаются ручек и оставляют на них свои биологические следы. Если входная ручка находится в условиях низкой температуры воздуха и высокой влажности, то вирус может сохраняться на ней пять-шесть дней.

Как защититься: использовать перчатки или подождать, пока дверь откроет другой человек.

Кнопки лифта

Лифт — замкнутое пространство, если зараженный COVID-19 человек в нем чихнет, то вирус будет циркулировать в воздухе и представлять непосредственную угрозу около трех часов. Однако опаснее всего кнопки — на них он может сохранять вирулентность два-три дня.

Как защититься: нажимать кнопки локтем, ключом или ручкой. А лучше всего просто спуститься или подняться пешком по лестнице.

Тема: Распространение коронавируса
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