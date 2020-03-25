План Путина против коронавируса. Главное

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Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором рассказал про новые меры поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса.
- Голосование по поправкам в Конституцию переносится с 22 апреля на более позднюю дату. Ее выберут после консультаций с профессиональными врачами.
- Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты.
- Все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев будут продлеваться автоматически без предоставления дополнительных справок.
- Пособие по безработице увеличат до 12 130 рублей (размер МРОТ) на время эпидемии коронавируса в России. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальное пособие по безработице ограниченно суммой 8 тысяч рублей в месяц.
- В ближайшие три месяца семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать дополнительные 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.
- Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены раньше обычного — до майских праздников.
- Выплаты по больничному листу будут рассчитываться по норме 1 МРОТ в месяц до конца этого года.
- Вводятся кредитные каникулы по ипотечным и потребительским кредитам без штрафных санкций.
- Предлагается установить налог в 13% на процентный доход физических лиц для тех граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей.
- Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие в офшор, будут облагаться дополнительным налогом. Ставка в ближайшее время повысится с 2% до 15%. Мера потребует пересмотра соглашений о двойном налогообложении со многими странами.