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План Путина против коронавируса. Главное

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором рассказал про новые меры поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса. 
  • Голосование по поправкам в Конституцию переносится с 22 апреля на более позднюю дату. Ее выберут после консультаций с профессиональными врачами.
  • Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты.
  • Все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев будут продлеваться автоматически без предоставления дополнительных справок.
  • Пособие по безработице увеличат до 12 130 рублей (размер МРОТ) на время эпидемии коронавируса в России. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальное пособие по безработице ограниченно суммой 8 тысяч рублей в месяц.
  • В ближайшие три месяца семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать дополнительные 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.
  • Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены раньше обычного — до майских праздников.
  • Выплаты по больничному листу будут рассчитываться по норме 1 МРОТ в месяц до конца этого года.
  • Вводятся кредитные каникулы по ипотечным и потребительским кредитам без штрафных санкций.
  • Предлагается установить налог в 13% на процентный доход физических лиц для тех граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей.
  • Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие в офшор, будут облагаться дополнительным налогом. Ставка в ближайшее время повысится с 2% до 15%. Мера потребует пересмотра соглашений о двойном налогообложении со многими странами.
Тема: Распространение коронавируса
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ivanbak

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velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

Uynachalnica

А за этот телефон с "одним контактом Дима" не народ платил? А куда девается техника предоставляемая депутатам...