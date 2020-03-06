НАВЕРХ

Страх перед коронавирусом спас Новосибирск от гриппа

Источник:
Sibnet.ru
187 1
Фото: © Sibnet.ru

Меры, предпринимаемые в регионе по защите населения от коронавирусной инфекции, в Новосибирской области помогли снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции. В научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идёт разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам.

«Заболеваемость в этом году в среднем за последние пять лет снизилась на 13%. В связи с этим, я считаю, нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер, для того, чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем. Потому, отмечу еще раз: мы добились снижения общей заболеваемости вирусными инфекциями на территории региона», — заявил Травников.

Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, более 3 тысяч инфицированных скончались, порядка 30 тысяч продолжают находиться в больницах. За пределами КНР число зараженных превысило 12 тысяч человек в 76 странах.

Тема: Распространение китайского вируса
Красноярский экономический форум отменили из-за коронавируса
Москва ввела спецрежим из-за короновируса
Инфицированный коронавирусом итальянец прилетел в Россию
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
•
Как отдыхаем на 8 Марта 2020
•
Москва ввела спецрежим из-за короновируса
•
ФБР попыталось привлечь русских информаторов фото Высоцкого
Подробности
•
Почему блогеры похожи на «моральных уродов»
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
НОВОСТИ СИБИРИ
Красноярский экономический форум отменили из-за коронавируса
Сибирь 06.03.2020 16:50
Бурятские аптеки получили налоговые льготы
Сибирь 06.03.2020 15:30
Страх перед коронавирусом спас Новосибирск от гриппа
Сибирь 06.03.2020 15:12
Суд арестовал руководство химзавода в Новосибирской области
Сибирь 06.03.2020 14:53
Самое популярное
Найден способ достичь скорости света
12474
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
6892
Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году
6088
Камеры МКС зафиксировали флот НЛО в атмосфере Земли
5975
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
•
Как отдыхаем на 8 Марта 2020
•
Москва ввела спецрежим из-за короновируса
•
ФБР попыталось привлечь русских информаторов фото Высоцкого
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

corrector

Москве недосуг, гос дума запретила отстрел, им чем меньше народа в стране, тем жизнь слаще,...

Uynachalnica

Рассовал по карманам в виде премий?

ager

наши деньги тратит ради своих интересов, советую голосовать против поправок

Uynachalnica

Объясните мне а зачем 110 млн. МО для голосования? Новые урны делать или списки уточнять? Или клубы для...

Удавиков

о чём ты, в каком государстве живёшь, если дом советов в 1993 расстреливать из танков - это норм