Страх перед коронавирусом спас Новосибирск от гриппа

Меры, предпринимаемые в регионе по защите населения от коронавирусной инфекции, в Новосибирской области помогли снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции. В научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идёт разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам.

«Заболеваемость в этом году в среднем за последние пять лет снизилась на 13%. В связи с этим, я считаю, нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер, для того, чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем. Потому, отмечу еще раз: мы добились снижения общей заболеваемости вирусными инфекциями на территории региона», — заявил Травников.

Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, более 3 тысяч инфицированных скончались, порядка 30 тысяч продолжают находиться в больницах. За пределами КНР число зараженных превысило 12 тысяч человек в 76 странах.