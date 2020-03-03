Сибирские ученые создали экспресс-тест для обнаружения коронавируса

Ученые создали тест-систему для выявления коронавируса SARS-CoV-2 за 1,5 часа, сообщает пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Тест-система показывает наличие или отсутствие в биоматериале человека генетического материала вируса. В основе ее работы лежит метод изотермической амплификации ДНК, чувствительность и надёжность которого выше, чем у традиционной ПЦР.

Тестирование выполняется при постоянной температуре 60—65 градусов, что может быть реализовано даже с использованием банки, чайника и термометра без дорогостоящего оборудования. Результат можно определить, как визуально, по изменению цвета раствора в пробирке, так и с использованием карманного переносного флюориметра.

Для проведения анализа у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее в течение сорока минут идет высокочувствительное (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявление генетического материала вируса SARS-CoV-2.

Весь процесс занимает не более 1,5 часов. В перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне стен специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта.

Коллектив разработчиков работает над автоматизацией процесса анализа, объединяя все необходимые процессы после взятия мазка слизистой носоглотки в единое одноразовое микроустройство. Разрабатываемая технология может быть в дальнейшем адаптирована к более привычным для нас вирусам, например, для диагностики вируса гриппа.