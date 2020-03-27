Томские ученые предложили растительную защиту от коронавируса

Вайда красильная — растение, обладающее высокой противовирусной активностью. В условиях пандемии коронавируса ученые могут выращивать вайду в больших объемах для поставок пищевиками и фармакологам, сообщила пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).
Высокую
противовирусную
и антимикробную
активность вайды
подтвердил по результатам
исследований ГНЦ «Вектор». В России
ее культивируют в
небольших объемах, в основном как
хороший медонос и перспективное кормовое
растение.
В Китае вайду применяют
в традиционной медицине. Растение
входит в составы сложных эликсиров,
нередко оно является основным компонентом
для препаратов, применяемых для лечения
гриппа и других инфекционных заболеваний.
По мнению ученых ТГУ, в условиях пандемии коронавируса необходимы эффективные подходы для защиты населения. Одной из таких мер могло бы стать использование травы и корня вайды для изготовления профилактических и лечебных фитокомплексов.
Водные экстракты вайды, наряду жимолостью японской, использовались для лечения больных при вспышке вируса SARS (разновидность коронавируса) в КНР в 2003 году. Это заболевание в мире наиболее известно как птичий грипп.
Действие вайды, пиона красного и
жимолости японской исследовали в
экспериментах, где после ее применения выжило более
половины грызунов, зараженных вирусом
птичьего гриппа.