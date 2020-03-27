НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Томские ученые предложили растительную защиту от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
709 2
Фото: © пресс-служба ТГУ

Вайда красильная  — растение, обладающее высокой противовирусной активностью. В условиях пандемии коронавируса ученые могут выращивать вайду в больших объемах для поставок пищевиками и фармакологам, сообщила пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Высокую противовирусную и антимикробную активность вайды подтвердил по результатам исследований ГНЦ «Вектор». В России ее культивируют в небольших объемах, в основном как хороший медонос и перспективное кормовое растение.

В Китае вайду применяют в традиционной медицине. Растение входит в составы сложных эликсиров, нередко оно является основным компонентом для препаратов, применяемых для лечения гриппа и других инфекционных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГеном коронавируса полностью расшифровали в России

По мнению ученых ТГУ, в условиях пандемии коронавируса необходимы эффективные подходы для защиты населения. Одной из таких мер могло бы стать использование травы и корня вайды для изготовления профилактических и лечебных фитокомплексов.

Водные экстракты вайды, наряду жимолостью японской, использовались для лечения больных при вспышке вируса SARS (разновидность коронавируса) в КНР в 2003 году. Это заболевание в мире наиболее известно как птичий грипп.

Действие вайды, пиона красного и жимолости японской исследовали в экспериментах, где после ее применения выжило более половины грызунов, зараженных вирусом птичьего гриппа.

Тема: Распространение коронавируса
Тилль Линдеманн заболел коронавирусом после тура по России
ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
Главврач красноярской больницы заявил, что заболеют 2/3 россиян
Как найти, забронировать и купить лекарства онлайн?
смотреть все
Жизнь #Здоровье #COVID19 #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Число больных COVID-19 в России превысило тысячу человек
•
ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
•
Работу курортов и детских лагерей в России приостановят
•
Третий летальный исход от коронавируса зафиксирован в России
Подробности
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Как найти, забронировать и купить лекарства онлайн?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Хорохордин попросил губернаторов не пускать своих жителей на Алтай
Сибирь 27.03.2020 18:54
Загадочного кота впервые засняли на знаменитом плато Алтая
Сибирь 27.03.2020 18:29
Главврач красноярской больницы заявил, что заболеют 2/3 россиян
Сибирь 27.03.2020 17:37
Новосибирские спортсмены застряли в Киргизии
Сибирь 27.03.2020 17:27
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
79844
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6054
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
5268
Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro
5247
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число больных COVID-19 в России превысило тысячу человек
•
ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
•
Работу курортов и детских лагерей в России приостановят
•
Третий летальный исход от коронавируса зафиксирован в России
Подробности
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
94
США стали лидером по числу зараженных коронавирусом
53
Вице-премьер Белоусов указал виновника обвала цен на нефть
48
План Путина против коронавируса. Главное
42
Владельцы АЗС предупредили о подорожании бензина
41