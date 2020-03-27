Томские ученые предложили растительную защиту от коронавируса

Вайда красильная — растение, обладающее высокой противовирусной активностью. В условиях пандемии коронавируса ученые могут выращивать вайду в больших объемах для поставок пищевиками и фармакологам, сообщила пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Высокую противовирусную и антимикробную активность вайды подтвердил по результатам исследований ГНЦ «Вектор». В России ее культивируют в небольших объемах, в основном как хороший медонос и перспективное кормовое растение.



В Китае вайду применяют в традиционной медицине. Растение входит в составы сложных эликсиров, нередко оно является основным компонентом для препаратов, применяемых для лечения гриппа и других инфекционных заболеваний.



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По мнению ученых ТГУ, в условиях пандемии коронавируса необходимы эффективные подходы для защиты населения. Одной из таких мер могло бы стать использование травы и корня вайды для изготовления профилактических и лечебных фитокомплексов.

Водные экстракты вайды, наряду жимолостью японской, использовались для лечения больных при вспышке вируса SARS (разновидность коронавируса) в КНР в 2003 году. Это заболевание в мире наиболее известно как птичий грипп.

Действие вайды, пиона красного и жимолости японской исследовали в экспериментах, где после ее применения выжило более половины грызунов, зараженных вирусом птичьего гриппа.

