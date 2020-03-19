Геном коронавируса полностью расшифровали в России

Российские ученые впервые расшифровали полный геном коронавируса, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Геном коронавируса SARS-CoV-2 из России удалось получить специалистам Научно-исследовательского института имени Смородинцева, он был секвенирован из материала от пациента с COVID-19.

Исследователи отмечают, что генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 важен для понимания пути его распространения и попадания на территорию России, а также эволюции нового коронавируса. Кроме этого, он поможет в разработке вакцин от коронавируса.

Генетические данные уже загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID, которую используют Всемирная организация здравоохранения и ведущие мировые исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.