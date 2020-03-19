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Геном коронавируса полностью расшифровали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Российские ученые впервые расшифровали полный геном коронавируса, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Геном коронавируса SARS-CoV-2 из России удалось получить специалистам Научно-исследовательского института имени Смородинцева, он был секвенирован из материала от пациента с COVID-19.

Исследователи отмечают, что генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 важен для понимания пути его распространения и попадания на территорию России, а также эволюции нового коронавируса. Кроме этого, он поможет в разработке вакцин от коронавируса.

Генетические данные уже загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID, которую используют Всемирная организация здравоохранения и ведущие мировые исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

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Топ комментариев

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

Danilon

"«Я вообще не думал, что я здесь окажусь..." Ещё бы ! Вместо тюрьмы на такое кресло сесть !

sib_man9

на границе им на лбу печать надо ставить "прибывшая из зоны заражения" хоть люди знать будут