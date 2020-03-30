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Москва ввела карантин для всех жителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим домашней самоизоляции вне зависимости от возраста вводится для жителей Москвы с 30 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на официальном сайте.

Покидать квартиры разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью и для поездок на работу в случае необходимости. Также выйти на улицу разрешат за продуктами, в аптеку или для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Кроме этого, разрешается выбросить мусор. В ближайшее время выходить из дома разрешат только обладателям специального пропуска. За выполнением всех ограничений будет следить система контроля, которую уже разворачивают в столице.

Несмотря на введенные меры, режим домашней самоизоляции не запрещает гражданам приезжать или покидать столицу. Также новые правила не ограничивают передвижение личного и служебного, специального и общественного транспорта.

Аналогичные ограничения ввели для жителей Подмосковья. Их обязали не покидать дом без надобности, а также соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров от других людей.

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Топ комментариев

80rus

проехал по аптекам нашего провинциального города и обнаружил что ни в одной нет мед.масок и обычного...

BETEPAH86

Ой как жаалкоооооо! Надо наверное еще парочку налогов для граждан ввести, чтобы помочь миллиардерам своё...

great_america

Дезинфекция всего и вся спасла Китай. В России элементарно нет ресурсов для дезинфекции. В России канализации...

Sonya2004

Ничто не держит дома...Не жалеют ни детей. ни своих родителей...Пора всем назначать японский препарат...

Lad1972

А что там в штатах? Нишие что-ли, продизенфицироваться не могут?