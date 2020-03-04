ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и гриппа

Смертность от нового заболевания COVID-19 выше, чем смертность от сезонного гриппа, так как новый коронавирус вызывает более тяжелые заболевания, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных», — сказал Гебрейесус на брифинге.

Гендиректор ВОЗ отметил, что коронавирус вызывает более тяжелые заболевания, чем сезонный грипп. К штаммам гриппа у людей уже выработался иммунитет, к COVID-19 — еще нет.

Специалисты пока не разработали вакцины и препараты для лечения коронавируса, в то время как лекарства от гриппа существуют. Но сейчас разрабатывается более 20 вакцин от нового заболевания.

При этом сдерживать сезонный вид невозможно, но с COVID-19 это возможно, и страны должны так делать, чтобы предотвратить распространение инфекции.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 90 893 случаев COVID-19 и более 3 тысяч смертей от него. В Китае за сутки зафиксировано 129 новых случаев, это самое низкое количество с 20 января.